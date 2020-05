Od soboty zainteresowani mogą wziąć udział w 13. edycji akcji “Poznań za pół ceny”. W poprzednich latach w trakcie akcji o połowę tańsze były usługi hotelarskie, gastronomiczne i atrakcje turystyczne – teraz akcja przeniosła się do sieci.

Obecna, wirtualna edycja przedsięwzięcia potrwa do 10 maja na stronie poznanzapolceny.pl. Jej istotnym celem jest wspieranie poznańskiej turystyki w dobie pandemii COVID-19. W tegorocznym programie znalazły się m.in. wirtualne spacery po mieście z przewodnikami oraz zwiedzanie on-line poznańskich wystaw i muzeów.



Na stronie internetowej akcji, w zakładce "wirtualne zwiedzanie" znaleźć można wirtualne spacery np. po galerii w Rogalinie, po pałacu w Jankowicach czy po zamku w Kórniku. W ramach oprowadzania on-line w sobotę można poznać historię średniowiecznego Poznania, w niedzielę – dzieje początków miasta i polskiej państwowości. Następne wirtualne spacery zaplanowane są w kolejnych dniach.



W tym roku szczególne znaczenie ma główna atrakcja akcji - możliwość zakupu rozmaitych usług turystycznych w niższych cenach. Tym razem jest to forma wsparcia poznańskiej turystyki w czasach koronawirusa. Jak podkreślił prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jan Mazurczak, uczestniczące w akcji podmioty, pomimo trudnej sytuacji, również i tym razem zdecydowały się zaproponować oferty specjalne z rabatami sięgającymi 50 proc.



Wśród zaproponowanych w tym roku promocji są oferowane w niższych cenach noclegi w hotelach, możliwość zakupu tańszych biletów na mecze Lecha Poznań, na wstęp do parku linowego, do muzeum czekolady czy na warsztaty artystyczne. W części restauracji kupiony obecnie voucher pozwala w przyszłości, w wybranym terminie, zjeść obiad za pół ceny. W innych miejscach można np. nabyć abonament na 10 zestawów obiadowych.



W trakcie trwania akcji "Poznań za pół ceny" taniej niż zwykle można też nabyć Poznańską Kartę Turystyczną.



Jan Mazurczak podkreślił, że kupione w trakcie akcji vouchery to nie tylko świetny sposób na zaplanowanie przyszłych wakacji lub pomysł na upominek, ale i wsparcie dla poznańskiej branży turystycznej.



"Oczywiście nasza akcja nie jest w stanie jakkolwiek zrównoważyć strat ponoszonych przez lokalną branżę turystyczną w związku z koronawirusem - chodzi nam jednak bardziej o moralne wsparcie. Pokazujemy, że nie poddajemy się, że warto promować turystykę. Wiemy, że Polacy, gdy tylko znów będzie można, będą podróżować" - powiedział PAP Mazurczak.



Jak dodał, szacunki wskazują, że z powodu epidemii do Poznania od drugiej dekady marca do weekendu majowego nie przyjechało ok. 200 - 250 tys. gości; mogli oni zostawić w mieście 100 - 125 mln zł.



Jan Mazurczak przyznał, że, według wielu prognoz, ten rok miał być najlepszym rokiem dla poznańskiej turystyki w ostatnich trzech dekadach.



"Poznań za pół ceny" to projekt, w ramach którego w poprzednich latach sprzedawano nawet 100 tysięcy usług turystycznych za pół ceny w ciągu dwóch dni. Przedsięwzięcie jest jedną z bardziej rozpoznawalnych marek turystycznych Poznania; akcja była nagradzana w Polsce i Europie. Tegoroczna edycja akcji jest promowana za granicą, m.in. w Berlinie.