Poznań z najniższym bezrobociem w historii

W lipcu tego roku stopa bezrobocia w Poznaniu osiągnęła poziom 1,1 proc. To rekordowy wynik – poinformował we wtorek poznański magistrat. Urząd Miasta Poznania wskazał, że wynik ten jest nie tylko najniższym w skali kraju, ale również w historii pomiarów.

Poznański magistrat poinformował, że według Powiatowego Urzędu Pracy lipiec 2019 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek bezrobocia w Poznaniu. Na koniec miesiąca liczba bezrobotnych w stolicy Wielkopolski wyniosła 4,1 tys. osób. To o 100 osób mniej niż miesiąc wcześniej i 400 mniej niż w lipcu 2018 r.



„Stopa bezrobocia w Poznaniu osiągnęła poziom 1,1 proc. i była najniższa w Polsce (ten stan utrzymuje się już od czerwca 2012 r). Jednocześnie był to najniższy poziom bezrobocia w mieście od 1990 r. - czyli od roku, w którym rozpoczęto rejestrowanie tego wskaźnika. Poprzednia rekordowo najniższa stopa bezrobocia była odnotowana w 1998 r.” – podał Urząd Miasta Poznania.



Według danych PUP, najwięcej bezrobotnych miało wykształcenie co najwyżej gimnazjalne lub wykształcenie wyższe. Największe problemy z zatrudnieniem miały osoby młode, o krótszym stażu pracy.



„Połowa bezrobotnych miała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, a 33 proc. bezrobotnych nie przekroczyło 35 roku życia. Co piąty bezrobotny miał uprawnienia do pobierania zasiłku, a więcej niż co trzeci zaliczany był do kategorii długotrwale bezrobotnych. Pracy w Poznaniu poszukiwały 302 osoby z niepełnosprawnościami oraz 35 cudzoziemców” – podano.



Magistrat wskazał, że Poznań aktywnie przyciąga pracodawców. Przypomniał, że m.in. w lipcu 2019 r. miasto otrzymało prestiżową nagrodę "City FDI Promotion strategy of the year" – która oznacza, że Poznań ma „najlepszą w Polsce i drugą w środkowo-wschodniej Europie strategię pozyskiwania zagranicznych inwestycji”.