Pozwolenie na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra

Jest pozwolenie na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra (Zachodniopomorskie). Obie jednostki będą miały łączną moc na poziomie około 1400 MW.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, otrzymała pozwolenie na budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy około 1400 MW - poinformowały we wtorek służby prasowe PGE GiEK.



Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra to projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Jak podkreśla spółka, jest on istotny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Inwestycja pozwoli także na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.



Projekt jest reakcją nie tylko na wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się branża energetyczna, ale również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce wytwórcze w regionie zachodniopomorskim – podkreśla cytowana w komunikacie prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.



Inwestycję w Dolnej Odrze zrealizuje konsorcjum firm General Electric (lider) i Polimex Mostostal; wygrało ono przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę, a także montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków z pełną infrastrukturą. Wartość kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dwunastoletnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto. Początek eksploatacji nowych bloków planowany jest na czwarty kwartał 2023 r.



Po zakończeniu budowy do polskiej sieci popłynie energia wytworzona ze źródła niskoemisyjnego; bloki gazowe będą spełniały z nawiązką normy środowiskowe wymagane przez Unię Europejską – podkreśla spółka.



Nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w turbiny o wyższej sprawności. Będą charakteryzowały się także wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu – podała spółka. Jak wyjaśnia, produkcja energii w instalacjach wiatrowych jest zmienna, uzależniona od pogody, dlatego nowe bloki będą stanowiły znaczące wsparcie dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego.



Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych.



P.o. dyrektora Dolnej Odry Sylwester Chruszcz podkreślił, że prace na budowie realizowane są zgodnie z harmonogramem, co w tak niecodziennym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa świadczy o wysokim profesjonalizmie wszystkich osób zaangażowanych w budowę.