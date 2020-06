Praca zdalna bardziej lubiana, ceniona i wydajna

Pandemia postawiła większość firm i instytucji, ich zarządy i kadry w zupełnie nowej sytuacji, która wymagała podjęcia szybkich i trudnych decyzji. Ogromna część pracowników i przedsiębiorców od połowy marca pracuje i zarządza biznesem z domów. I co ważne, robią to skutecznie — podkreślali zgodnie uczestnicy debaty z Atende, Cisco, LINK4, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego, Banku Spółdzielczego w Toruniu oraz z Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

W wielu instytucjach COVID-19 wymusił kompletną zmianę działania, praktycznie z dnia na dzień. To, co dotychczas było omawiane w zaciszu gabinetów i sal konferencyjnych, przeniosło się do sieci. Wspólnie z ekspertami zastanawialiśmy się, jak firmy odnalazły się w nowej rzeczywistości? Jakie stoją przed nimi wyzwania organizacyjne, prawne i technologiczne? Jak zmieniła się rola liderów?