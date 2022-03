Pracodawco, dobry pracownik nie ma wieku — zyskaj dofinansowanie!

Pracodawcy niestety nie mają dziś lekko. Problemy z obsadzaniem wolnych stanowisk, kosztowna rekrutacja kandydatów, dynamicznie zmieniający się rynek i rosnące koszty pracy to trudności, które się pojawiają, gdy firma zaczyna się rozrastać. Z pomocą dla firm może przyjść pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku” realizowany przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. To szansa dla wielu przedsiębiorców, aby zdobyć dobrego pracownika, i to z dofinansowaniem.

Zatrudnienie nowego pracownika to dla przedsiębiorcy perspektywa kolejnych wydatków. Planując w nowym roku powiększenie zespołu, warto rozważyć, czy dobrym wyborem ścieżki rekrutacji nie będzie kandydat, który osiągnął już wiek emerytalny i nadal chce być aktywnym uczestnikiem rynku pracy. Kandydat starszy wiekiem nie tylko ma doświadczenie oraz kwalifikacje, których poszukujemy, ale może podjąć pracę zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu, w dodatku przy mniejszych kosztach. To ważna i ciekawa perspektywa, nie tylko inwestycja w rozwój firmy, ale też zysk z tej inwestycji.

Pilotaż „Dobry pracownik nie ma wieku” przewiduje konkretne korzyści dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie pracowników w wieku emerytalnym. Będzie to m.in. zwrot części kosztów wynagrodzenia zatrudnianego seniora w kwocie 1500 zł przez 6 miesięcy (łącznie 9000 zł), czy też możliwość wdrożenia pracownika w zadania zawodowe poprzez dwumiesięczne staże, gdzie koszty stypendium wypłacanego seniorowi również sfinansuje urząd. Jeśli pracodawca przed zatrudnieniem będzie chciał skierować seniora na indywidualne szkolenie zawodowe, to również te koszty będą finansowane w ramach projektu. Przedsiębiorca będzie mógł wskazać kwalifikacje konieczne do uzupełnienia na danym stanowisku.

W projekcie można też łączyć instrumenty stażu i dofinansowania do wynagrodzenia. Pracodawca będzie mógł po stażu otrzymać dofinansowanie, jeśli zatrudni naszego kandydata na umowę o pracę. To opłacalna opcja, dająca odciążenie budżetu firmy w kosztach pracy aż na 8 miesięcy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy dużą wagę przywiązuje również do rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów, co jest niezbędne do utrzymania ich konkurencyjności na rynku. Równie istotna jest wiedza o potrzebach rynku i oczekiwaniach pracodawców, zdolność do uczenia się, zdobywania nowych kwalifikacji i wymaganych przez rynek umiejętności. — Wszyscy chętni seniorzy, który trafią do projektu, odbędą szkolenia włączające ich cyfrowo i przybliżające dzisiejszy rynek pracy. Chcemy też, aby byli ambasadorami we własnej sprawie, żeby pokazali pracodawcom swoje zaangażowanie, doświadczenie i potencjał — powiedziała Aneta Barańska, koordynatorka projektu.

Projekt pilotażowy ma za zadanie sprawdzić efektywność testowanych rozwiązań i być może wprowadzić rozwiązania wspierające aktywność zawodową seniorów na stałe do aktywnej polityki rynku pracy. Co prawda, w perspektywie najbliższych lat najważniejszym źródłem kapitału ludzkiego będą pracownicy cudzoziemscy, ale jednocześnie to seniorzy są najszybciej rosnącą grupą wiekową w Polsce, przy zmniejszającej się liczbie ludzi młodych i w wieku produkcyjnym (o czym donoszą pierwsze wyniki Narodowego Spisu Powszechnego). A wśród seniorów jest tak samo wielu dobrych pracowników, jak wśród innych grup wiekowych, bo przecież dobry pracownik nie ma wieku — liczą się kwalifikacje. Dlatego ten projekt wszystkim się opłaci! Dofinansowanie dla pracodawcy oraz organizacja staży na pewno pomoże skutecznie obsadzić wolne stanowisko i zmniejszyć koszty pracy.

Ważne informacje Wszystkie firmy zainteresowane organizacją stażu, uzyskaniem dofinansowania do wynagrodzenia mogą poznać więcej szczegółów na stronie warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik lub skontaktować się z realizatorami projektu [email protected] tel. 22 391 13 00 centrala — następnie numer 3. Informacje o projekcie są również publikowane na Facebooku www.facebook.com/UrzadPracyWarszawa