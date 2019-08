Pracodawcy RP: budżet na 2020 r. bez deficytu znaczącym krokiem do uzdrowienia polskiej gospodarki

Budżet na 2020 r. bez deficytu byłby znaczącym krokiem do uzdrowienia polskiej gospodarki, wskazali w poniedziałkowym komentarzu Pracodawcy RP. To zamiar, któremu powinniśmy kibicować wszyscy, dodali.

"Budżet na 2020 r. bez deficytu byłby znaczącym krokiem do uzdrowienia polskiej gospodarki" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie Pracodawców RP. Dodano, że realizacja takiego planu wydatków nie byłaby łatwa, "ale warto to wyzwanie podjąć".



"Budżet bez deficytu to zamiar, któremu powinniśmy kibicować wszyscy, bez względu na poglądy polityczne, bo to jest dobre dla polskiej gospodarki" – wskazał, cytowany w komunikacie, dr Leszek Juchniewicz, główny ekonomista Pracodawców RP.



W jego opinii polskie państwo "jest już i tak wystarczająco zadłużone". Zaznaczył, że czas odwrócić tę tendencję i skończyć z rokrocznym generowaniem nowych zobowiązań. "Wierzę, że budżet bez deficytu będzie priorytetem w polityce finansowej w przyszłym roku i nie okaże się przedwyborczą, pustą deklaracją" – podkreślił Juchniewicz.



Zdaniem Pracodawców RP likwidacja dziury budżetowej dałaby też narzędzie do walki z pogorszeniem koniunktury gospodarczej na świecie i w rezultacie w Polsce. "W przypadku zrealizowania najgorszych scenariuszy dotyczących spowolnienia, rząd będzie mógł wrócić do zadłużenia, aby ratować PKB" - ocenił Juchniewicz.



Dodał, że byłoby to zadłużanie na mniejszą skalę, bo inny byłby punkt wyjścia. "Zadłużać się, mając zerowy deficyt to sytuacja komfortowa w porównaniu do takiej, w której dług już jest spory. W tej drugiej pole manewru jest o wiele mniejsze, a pozytywne efekty trudniejsze do osiągnięcia" - wyjaśnił.



Pracodawcy RP, jak wskazano, popierają pomysł "budżetu bez dziury budżetowej". "Deklarują przy tym gotowość do współpracy w jego realizacji w ramach prac Rady Dialogu Społecznego oraz spotkań bezpośrednich" - podsumowano.



Rada Ministrów ma się zająć projektem ustawy budżetowej we wtorek.