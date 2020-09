Pracownia Finansowa i rekordowe inwestycje alternatywne

Założona w 2013 r. w Warszawie polska firma inwestycyjna – Pracownia Finansowa sp. z o.o. – specjalizuje się w realizowaniu projektów inwestycji grupowych w nieruchomości oraz odnawialne źródła energii (OZE).

Obecnie firma intensywnie działa w sektorze odnawialnych źródeł energii. Jest jedyną firmą w Polsce, która mimo kryzysu w branży, zmuszona do kilkakrotnej zmiany modelu biznesowego, dostosowując się do zmiennych warunków, prowadzi inwestycje w elektrownie wiatrowe w modelu grupowym. Dzięki niemu indywidualni inwestorzy mogą dołączyć do biznesu o dużej skali w branży energetycznej już od kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zobacz więcej Mimo nagłego zablokowania branży przez rząd RP dotychczas zbudowaliśmy i zakupiliśmy 13 elektrowni wiatrowych w Polsce. Ponadto w trakcie budowy jest kolejne 16 elektrowni w Polsce i na Ukrainie – podkreśla Maciej Musiał, prezes Pracowni Finansowej.

Projekty realizowane przez Pracownię Finansową są, w odróżnieniu od inwestycji na rynku kapitałowym, w dużym stopniu zarządzalne. Oferowany przez spółkę unikatowy model biznesowy typu win-win motywuje zarządzającego zarówno do walki o przetrwanie i wygenerowanie możliwie jak najwyższego zysku w niepewnych czasach, jak i do dalszej optymalizacji przedsięwzięcia, czyli ciągłego podnoszenia rentowności.

– Polska produkuje większość energii z węgla, emitując przy tym do atmosfery miliony ton trujących substancji. Do produkcji energii w konwencjonalnych blokach energetycznych zużywane są też ogromne ilości wody, której w Polsce zaczyna brakować. Odnawialne źródła energii mogą znacząco ograniczać skutki globalnego ocieplenia. Inwestycja w elektrownie wiatrowe to zatem inwestycja w ekologię, czyli jakość naszego życia w przyszłości. Wiatraki korzystają przy tym z niewyczerpalnego surowca, czyli wiatru, co podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju – mówi Tomasz Wiśniewski, wiceprezes spółki Pracownia Finansowa.

Pandemia COVID-19 uwydatniła jeszcze jedną ważną cechę branży OZE. Podczas gdy wiele obszarów gospodarki przestało działać, natura nie przestała dostarczać „surowca” w postaci wiatru, a w pełni zautomatyzowane turbiny były w stanie produkować potrzebną energię mimo kwarantanny, gdyż są jedynie w minimalnym stopniu zależne od czynnika ludzkiego. W dodatku specyfika tego biznesu z automatu zabezpiecza go przed grożącą wysoką inflacją, spowodowaną masowym dodrukiem pieniądza. Ceny energii są jednym z głównych składników koszyka inflacyjnego i wraz z ich wzrostem będą rosły także przychody spółek wiatrowych.

Zmiany w przepisach w Polsce zaowocowały pomysłem budowy elektrowni wiatrowych na Ukrainie – w państwie, które oferuje jedne z najwyższych w Europie gwarantowanych stawek odkupu energii. Grupa PF realizuje tam projekt pionierski, którego rentowność szacuje na poziomie ponad 16 proc. rocznie.

Możliwość zabezpieczenia kapitału przed inflacją, kiedy istnieje widmo światowego kryzysu, a także ujemnych stóp procentowych w bankach sprawia, że Pracownia Finansowa pozyskuje rekordowe sumy na swoje inwestycje alternatywne, nawet mimo okresu wakacyjnego. Tym bardziej że sukcesy odnosi również na rynku nieruchomości, który jest kwintesencją tego, co nazywa inwestycją w realną wartość. Projekty deweloperskie Grupy PF również w naturalny sposób zabezpieczają kapitał przed inflacją i pozwalają na jego dywersyfikację w dwóch niezależnych sektorach gospodarki.

