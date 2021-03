Mając na uwadze plany związane ze zniesieniem obostrzeń w Wielkiej Brytanii, tamtejszy oddział Deutsche Banku rozważa wprowadzenie na stałe możliwości pracy hybrydowej dla części swoich pracowników.

Największy niemiecki pożyczkodawca od miesięcy dyskutuje o nowej polityce pracy zdalnej, dążąc do obniżenia kosztów utrzymania biur oraz dostosowując się do zmieniającego się rynku pracy. Bank rozważa zezwolenie niektórym swoim pracownikom na pracę z domu przez dwa dni w tygodniu.

– Wymaganie powrotu do biura przez pięć dni w tygodniu wydaje mi się trochę jak zmarnowana szansa. Opinie pracowników wskazują, że chcą oni pracować w domu przez co najmniej jeden do trzech dni w tygodniu a my planujemy im na to pozwolić - powiedziała Tiina Lee, dyrektor generalna Deutsche Bank w Wielkiej Brytanii.

Deutsche Bank Andreas Gebert

Pracownicy chcą uniknąć pełnoetatowego powrotu do kosztownych, długich i potencjalnie niebezpiecznych dojazdów do pracy. Wprowadzona podczas pandemii możliwość wykonywania obowiązków w sposób zdalny lub hybrydowy stała się bardzo atrakcyjna.

– Popyt na powierzchnię biurową szybciej odbudowuje się w małych miejscowościach, w których siedziby firm zlokalizowane są blisko miejsca zamieszania pracowników. Nie tracą oni czasu na dojazd do firm, co w tym momencie stało się ważne dla pracobiorców - poinformował Mark Divon, dyrektor generalny IWG.