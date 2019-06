Pracownik na wagę złota

Płace przyspieszają, zatrudnienie zwalnia — GUS przypomina o bolączce rozpędzonej gospodarki, w której coraz trudniej o nowe ręce do pracy.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w maju w przedsiębiorstwach mających co najmniej 10 pracowników. Okazuje się, że średnie zarobki wyniosły 5057,82 zł brutto miesięcznie, podczas gdy przeciętne zatrudnienie w sektorze osiągnęło poziom 6,38 mln. To oznacza wzrost wynagrodzeń o 7,7 proc. względem maja 2018 r., o 0,5 pkt proc. lepszy, niż przewidywał rynkowy konsens analityków. Zatrudnienie natomiast wzrosło o 2,7 proc. rok do roku, co z kolei oznacza spadek wobec rynkowych oczekiwań o 0,2 pkt proc. GUS poinformował też, że od początku roku pensje wzrosły we wszystkich grupach zawodowych w porównaniu do zeszłego roku. Najwolniej rosły w grupie nazywanej przez GUS „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” — o 2,5 proc. Najszybciej natomiast zwiększały się w górnictwie i wydobyciu — o 14 proc. Łącznie w okresie styczeń — maj zarobki wzrosły o 7,1 proc rok do roku.