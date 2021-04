Prąd prosto z farmy

W Europie rośnie zainteresowanie zakupem zielonej energii bezpośrednio od wytwórców OZE. W Polsce wciąż jednak jest wiele barier, które ograniczają rozwój tego rynku - stwierdza wtorkowa "Rzeczpospolita".

Jak zaznacza gazeta, popularność korporacyjnych umów na zakup zielonej energii (cPPA) z roku na rok rośnie. To kontrakty, które odbiorcy prądu zawierają bezpośrednio z wytwórcą OZE na wiele lat. "Ubiegły rok był rekordowy pod tym względem. W 2020 r. w Europie podpisano 51 tego typu umów, a łączna moc zakontraktowanej w ten sposób energii osiągnęła już blisko 4 GW" - czytamy. To wzrost o 60 proc. w stosunku do roku poprzedniego - dodaje gazeta.