Prawdziwy lider to lider odpowiedzialny - rozmowa z Agnieszką Kłos – Siddiqui, prezes zarządu Provident Polska

Od lat przykładamy wagę do raportowania zarówno wyników finansowych, a także danych pozafinansowych - mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu prezes Provident Polska. Szefowa lidera rynku pożyczek przypomina też, by zawsze czytać zapisy podpisywanych umów, o czym często zapina niemal połowa z nas.

Nadaliśmy bezwzględny priorytet edukacji finansowej oraz jasnej, przejrzystej komunikacji z klientami - mówi Agnieszka Kłos – Siddiqui, prezes zarządu Provident Polska.

Provident Polska jest jedyną na rynku firmą pożyczkową, która przygotowuje raport CSR. Dlaczego zdecydowaliście się to robić?

Bycie liderem polskiego rynku pożyczkowego oznacza dla nas coś więcej niż tylko udziały w rynku. Mamy ambicję, aby wyznaczać standardy dla polskiej branży – zarówno te związane z prowadzeniem biznesu, produktami, jak i zrównoważonym rozwojem. Myślę, że z powodzeniem udaje nam się realizować ten cel.

Prowadząc działalność, stawiamy przede wszystkim na etykę i przejrzystość, dlatego od lat przykładamy wagę do raportowania zarówno wyników finansowych, a także danych pozafinansowych w transparentny sposób.

Na jakich filarach opiera się strategia zrównoważonego rozwoju Provident Polska?

Jak już wspomniałam, zrównoważony rozwój Providenta oparty jest na wartościach i etyce. Od ponad 20 lat działamy w sposób transparentny i przestrzegamy nie tylko oficjalnych przepisów, ale także własnych, często bardziej surowych i rygorystycznych norm wewnętrznych. Jednymi z kluczowych elementów naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju są odpowiedzialne pożyczanie oraz promowanie edukacji finansowej. Bardzo istotna jest nas dla nas także równościowa polityka kadrowa oraz poszanowanie dla środowiska i lokalnych społeczności.

Provident jest siedmiokrotnym laureatem „Listka CSR” tygodnika Polityka. Które z podejmowanych przez Was inicjatyw przyczyniły się do tego wyróżnienia?

Myślę, że aż siedmiokrotne wyróżnienie Providenta „Listkiem CSR” pokazuje, że nasze zaangażowanie nie ogranicza się do spontanicznych projektów, ale jest wynikiem długoterminowej i przemyślanej strategii. Podczas ostatniej edycji organizatorzy szczególny nacisk położyli na inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, naturalnie więc docenione zostały nasze aktywności w tym zakresie m.in. dotyczące fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa w miejscu pracy. „Listkiem CSR” nagradzano także nasze relacje z interesariuszami, a także projekty realizowane w ramach niezwykle popularnego wśród naszych pracowników programu wolontariackiego „Tak! Pomagam”, w którego ramach wolontariuszom przysługuje w roku dodatkowy płatny dzień wolny, na realizację projektów społecznych.

Od dwóch lat świat stawia przed nami wyjątkowe przeszkody - najpierw pandemia Covid-19, teraz wojna w Ukrainie. To czas olbrzymich wyzwań, dla wielu firm także możliwość wykazania się zaangażowaniem i odpowiedzialnością społeczną. Czy dla Providenta również?

Trudności związanych z pandemią czy wojną w Ukrainie nie traktowaliśmy jako okazji do wykazania się, ale jako sprawdzian naszej odpowiedzialności. Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że zaliczyliśmy go bez problemu, także dzięki dobrym praktykom, które funkcjonują w naszej firmie od lat. Programy wellbeingowe i prozdrowotne dały podwaliny do Care Planu, w ramach którego zapewniliśmy pracownikom wsparcie psychologiczne w formie profesjonalnych e-learningów i treningów. Zachęcaliśmy również do aktywności fizycznej. Nasze działania, jak zawsze, oparliśmy na wsłuchaniu się w potrzeby zgłaszane przez nasz zespół i odpowiadaniu na nie.

Z kolei wieloletnie zaangażowanie w prowadzenie programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” pozwoliło nam zainaugurować wyjątkowy projekt, który będzie dużym wsparciem dla uchodźczyń z Ukrainy. “Dom Matki” to miejsce, w którym mamy z dziećmi mogą nie tylko znaleźć bezpieczne schronienie, ale również otrzymać pomoc psychologiczną oraz zawodową. Pierwszymi mieszkankami „Domu” są właśnie mamy z Ukrainy, a docelowo beneficjentkami mają być wszystkie potrzebujące. Prace remontowe przy „Domu Matki” zajęły 3 tygodnie i wzięło w nich udział 70 wolontariuszy, którzy łącznie poświęcili na to ponad 400 godzin. Nie wyobrażam sobie przeprowadzenia projektu o takiej skali bez doświadczenia wyniesionego z koordynacji i organizowania wcześniejszych akcji wolontariackich.

W tym roku Provident świętuje 25 lecie swojej działalności w Polsce. W tym czasie mieliście miliony klientów, dla których pożyczka, a także późniejsza możliwość jej spłaty, to często być albo nie być. Jak dbacie o ich bezpieczeństwo?

Nadaliśmy bezwzględny priorytet edukacji finansowej oraz jasnej, przejrzystej komunikacji z klientami. Uważamy, że informacja to kluczowy element odpowiedzialnego pożyczania, bezpieczeństwa konsumentów i funkcjonowania całego rynku. Od lat kładziemy nacisk na to, by klient otrzymywał rzetelną informację na każdym etapie, uwzględniając pierwszy kontakt – czyli reklamę. Wpisuje się to w nasze wielowymiarowe działania na rzecz odpowiedzialnego pożyczania i zwiększania bezpieczeństwa konsumentów.

Z raportu „25 lat finansów Polaków”, który przygotowaliście we współpracy ze Spot Data, wynika, że Polacy nie lubią oszczędzać. Tymczasem inflacja ciągle rośnie, a wraz z nią raty kredytów hipotecznych. W konsekwencji ludziom kurczą się środki do życia i coraz więcej osób może potrzebować wsparcia budżetu pożyczką. Jak pożyczać odpowiedzialnie w czasie kryzysu?

Tak samo, jak w czasach dobrej koniunktury – pożyczać tylko takie środki, które będziemy w stanie spłacić, na okres, który nam to umożliwi. Przede wszystkim - dokładnie czytać umowy, które podpisujemy, z czym Polacy wciąż mają problem. W takcie badania Barometr Providenta z końcówki 2021 r. niemal 40% respondentów przyznało, że zdarza im się nie czytać umów przed ich podpisaniem. Dodatkowo, warto korzystać tylko z usług sprawdzonych firm, a przed wyborem pożyczkodawcy sprawdzić, czy znajduje się w rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez KNF.