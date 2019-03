Prawie 1,2 mld zł z UE na inwestycje transportowe

Prawie 1,2 mld zł z Unii Europejskiej zostanie przeznaczone m.in. na modernizację i budowę 55 dworców kolejowych oraz budowę obwodnicy Bolkowa. We wtorek podpisano osiem umów w tej sprawie.

Środki unijne zostaną przeznaczone na modernizację i budowę 55 dworców, usprawnienie ruchu na linii kolejowej nr 93 w Polsce oraz poprawę "stanu informacji pasażerskiej na sieci zarządzanej przez PKP PLK" - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Unia Europejska dofinansuje też budowę obwodnicy Bolkowa i jej powiązanie z drogą ekspresową S3. "To droga, która biegnie na południe, do naszych sąsiadów, a tam łączy się z systemem dróg europejskich. To jedno z najważniejszych drogowych połączeń w Polsce" - wyjaśnił Adamczyk.



Podczas konferencji Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP, PKP PLK oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad osiem umów o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Jak powiedziała Joanna Lech z CUPT łączna wartość projektów to prawie 1,8 mld zł, a unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) wyniesie prawie 1,2 mld zł. Projekty mają być zrealizowane między 2020 a 2022 r.



"W tej chwili Polska jest największym placem budowy w Europie" - powiedział obecny na wtorkowej konferencji minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił, że z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na największe inwestycje infrastrukturalne "trafiło już 91,3 mld zł".



"Tym samym zagospodarowaliśmy blisko 80 proc. funduszy w tym programie. Wartość obecnie realizowanych inwestycji kolejowych w ramach programu to ponad 21 mld zł. Dotychczas podpisane umowy oznaczają, że finansowanie unijne obejmie budowę lub modernizację prawie 900 km linii kolejowych oraz zakup lub ulepszenie ponad 500 pojazdów kolejowych, np. wagonów i lokomotyw. To, że inwestycje w kolej mają sens, widać w coraz lepszych danych dotyczących liczby pasażerów i ilości przewiezionych towarów" – podkreślił szef MIiR.



Kwieciński dodał, że są to projekty rozproszone w wielu regionach. "Dzisiaj podpisane umowy to m.in. umowy na modernizację, adaptację czy przebudowę dworców w ośmiu regionach kraju" - powiedział. Dodał, że wszystkie te dworce będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami - tym samym wpisują się w realizację programu Dostęność plus.



"Środki unijne, które dystrybuuje CUPT we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju wspierają nasze ważne dla wszystkich Polaków inwestycje" - powiedział dziennikarzom minister Adamczyk.



Jak zaznaczył szef MI, dzięki tym środkom polskie dworce zmieniają swoje oblicze. "Każdy będzie się tam mógł czuć bezpiecznie" - podkreślił. Dodał, że prowadzona przy udziale pieniędzy z UE modernizacja "to nie tylko nowoczesne rozjazdy kolejowe, wymienione podkłady kolejowe, szyny, to co widzimy gołym okiem, ale także system zarządzania ruchem, system bezpieczeństwa, systemy, które powodują, że kolej jest bezpieczna, przewidywalna, i mamy nadzieję komfortowa". Wyjaśnił, że pieniądze unijne trafią też na budowę nowoczesnego systemu informowania pasażerów.



Pięć z ośmiu podpisanych we wtorek umów to inwestycje dworcowe PKP o łącznej wartości ponad 460 mln zł. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 313 mln zł z POIiŚ. Chodzi m.in. o przebudowę 7 dworców kolejowych w województwie dolnośląskim, modernizację wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk czy budowę i/lub przebudowę 17 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim i 8 dworców w województwie łódzkim.



Dwie umowy o wartości dofinansowania unijnego wynoszącej ponad 832 mln zł zostały zawarte z PKP PLK. Całkowita wartość dwóch projektów spółki przekracza 1,2 mld zł. Dotyczą one m.in. prac na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice, czy "usprawnienia prowadzenia ruchu w ciągu linii kolejowej nr 93 oraz jej dostosowania do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)". Odcinki objęte inwestycją przebiegają przez województwa małopolskie i śląskie.



Beneficjentem ostatniej umowy jest GDDKiA. Dotyczy ona budowy obwodnicy Bolkowa w ciągu DK 3/DK5. Wartość całkowita projektu to 94,9 mln zł, a dofinansowania z UE - 66,7 mln zł.