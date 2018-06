Prawie 1,3 mln rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie

W tym roku ponad 1,3 mln rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie, z czego 866 tys. dokumentów trafiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną - poinformował w piątek resort rolnictwa.

"Dziś stwierdzam, że wszyscy zdaliśmy egzamin na piątkę: rolnicy, izby rolnicze, organizacje i związki zawodowe rolników oraz administracja rolna – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podsumowując ostatnie dane. Wynika z nich, że 96,7 proc. rolników złożyło wnioski o przyznanie płatności.



Minister przyznał, że kampania 2018 stanowiła poważne wyzwanie dla rolników, jednak wysiłek ARiMR podjęty rok temu w zakresie budowy nowej, intuicyjnej i przyjaznej dla użytkownika aplikacji do składania wniosków, a także szeroko zakrojona akcja informacyjno-szkoleniowa przyniosły dobre efekty.



Według ARiMR, najwięcej wniosków złożono w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim.



"Okazało się, że rolnicy bardzo sprawnie korzystają z nowoczesnych narzędzi" – podsumowała kampanię prezes Agencji Maria Fajger.



W 2017 r. wnioski w formie elektronicznej złożyło tylko około 11 tys. rolników.



Ostateczny termin dostarczenia wniosku upływa 15 czerwca o północy, ale można go jeszcze złożyć w ciągu 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2018 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2018 r., płatność będzie pomniejszona o 1 proc. dziennie.



W związku z tym, iż 16 i 17 czerwca przypada w sobotę i niedzielę, złożenie wniosku w poniedziałek, czyli 18 czerwca, spowoduje nałożenie jedynie 1 proc. sankcji



Szefowa Agencji poinformowała, że 15 czerwca czas pracy biur powiatowych ARiMR został wydłużony do godz. 20:00 tak, aby ci którzy nie mają dostępu do komputera czy internetu lub nie potrafią wypełnić e-wniosku, mogli skorzystać z pomocy.



Na dopłaty bezpośrednie w tym roku jest ok. 13 mld zł. Pieniądze będą wypłacane od 1 grudnia. Możliwe jest wcześniejsze uruchomienia zaliczek na poczet dopłat od połowy października. W ubiegłym roku w tej formie do rolników trafiło 10 mld zł.