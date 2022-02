Prawie 26 proc. mniej ubiegających się o kredyt mieszkaniowy

Jak przekazało w czwartkowej informacji Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w styczniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 21,1 proc. w porównaniu do stycznia 2021r.

Według BIK w styczniu 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 28,03 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 37,82 tys. rok wcześniej – jest to spadek o 25,9 proc. W porównaniu do grudnia 2021 r. osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 15,5 proc.

"Średnia wartość wnioskowanego kredytu w styczniu br. wyniosła ponad 355,4 tys. zł i była wyższa o 12,1 proc. w relacji do wartości ze stycznia 2021 r., ale niższa o 1,1 proc. niż w grudniu 2021 r." - poinformowano.

"Pierwszy tegoroczny odczyt BIK Indeksu – PKM jest na zbliżonym poziomie do najniższych w okresie pandemii odczytów z kwietnia (-28,1 proc.) i maja 2020 r. (-24,4 proc.)" - wskazano. Dodano, że BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych.

Cytowany w czwartkowej informacji główny analityk BIK prof. Waldemar Rogowski wyjaśnił, że na styczniową wartość indeksu negatywnie wpłynął duży spadek liczby wnioskodawców. "Styczniowa liczba osób wnioskujących jest piątym najniższym wynikiem miesięcznym od stycznia 2007 r." - zaznaczył.

Dodał, że liczba osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w styczniu 2022 r. jest na takim samym poziomie jak w kwietniu 2020 r., czyli miesiącu największej paniki związanej z pandemią. "Jeżeli natomiast odniesiemy liczbę osób wnioskujących o kredyty w styczniu 2022 r. do liczby osób wnioskujących w marcu 2021 r. (rekordowy wynik w całej pandemii) to spadek wynosi aż 28 771 osób (ponad 50 proc.)" - powiedział.

Zdaniem Rogowskiego spadek liczby wnioskujących o kredyty mieszkaniowe może się pogłębić w 2022 r. "w wyniku kolejnych podwyżek stóp procentowych, wzrostu kosztów utrzymania i ewentualnego braku złagodzenia tych negatywnych aspektów wzrostem dochodów".

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 10 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH.