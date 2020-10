Prawnuk Porsche gotowy do startu

Niewielki szwajcarski producent elektrycznych samochodów ma wielkie plany. Ściąga więc menedżerów wcześniej związanych z Porsche, BMW i Teslą

Piëch Automotive jeszcze nie sprzedaje samochodów, ale nie narzeka też na brak rozgłosu. Do tej pory uwagę przyciągał głównie Toni Piëch, jeden z założycieli firmy, ale co istotniejsze — potomek słynnego konstruktora Ferdinanda Porsche. Zaglądając w drzewo genealogiczne rodziny, widzimy, że Toni jest jednym z 13 dzieci Ferdinanda Piëcha, zmarłego przed rokiem wieloletniego szefa grupy Volkswagen, a poza tym, od strony matki, wnuka Porsche. Anton „Toni” Piëch, rocznik 1978, skończył prestiżowy Uniwersytet Princeton, założył inkubator przedsiębiorczości w Pekinie, gdzie pracował przez 12 lat, a w końcu wspólnie z projektantem Reą Starkiem Rajcicem na własnych warunkach wskoczył do biznesu, który ma we krwi.