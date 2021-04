PRCH: straty branży centrów handlowych rosną o kolejne miliardy złotych

Straty branży centrów handlowych pogłębiają się o kolejne miliardy złotych - przekazała PAP w środowym komentarzu Polska Rada Centrów Handlowych odnosząc się do decyzji rządu o przedłużeniu obostrzeń do 18 kwietnia. Szacowana wartość zadłużenia branży to nawet 90 mld zł - dodano.

W komunikacie umieszczonym w środę na stronie gov.pl poinformowano, że obowiązujące obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia; zamknięte pozostają m.in. galerie handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, obiekty noclegowe, siłownie.