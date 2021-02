PRCH: w drugim tygodniu lutego mniej klientów w centrach handlowych

W centrach handlowych w drugim tygodniu lutego było średnio o ok. 10 pkt proc. mniej klientów niż w pierwszym tygodniu handlu po lockdownie - wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych. Większą popularnością cieszyły się centra średniej wielkości.

Jak wskazała w czwartkowej informacji Polska Rada Centrów Handlowych, "średnia odwiedzalność obiektów handlowych w drugim tygodniu lutego 2021 r. była niższa o około 10 punktów procentowych niż w pierwszych dniach po pełnym otwarciu galerii". Dodano, że w dni handlowe wyniosła ona 76 proc. ubiegłorocznej.

Jak podano, nieruchomości największe, "o powierzchni przekraczającej 60 tys. mkw. GLA", odwiedziło o ok. 30-40 proc. mniej klientów niż w roku ubiegłym. "Większą popularnością cieszyły się centra o średniej wielkości (20-60 tys. mkw. GLA), które zanotowały odwiedzalność na poziomie ok. 80 proc w stosunku do 2020 r." - czytamy.

PRCH wskazała, że w pierwszym tygodniu handlu po zakończeniu lockdownu obserwowano "efekt odroczonych zakupów wraz z realizowaniem potrzeb wynikających z sytuacji pogodowej" i centra handlowe odwiedziło w zależności od dnia średnio o 25-30 proc. klientów mniej w porównaniu do ubiegłego roku.

Polska Rada Centrów Handlowych przypomina o przestrzeganiu zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. Zapewnia o najwyższym poziomie bezpieczeństwa sanitarnego w centrach handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.