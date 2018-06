Premier Bułgarii zapowiedział kandydaturę kraju do mechanizmu ERM II

Premier Bojko Borisow zapowiedział w czwartek, że następnego dnia przedstawi kandydaturę Bułgarii do tzw. poczekalni strefy euro – mechanizmu kursu walutowego ERM II.

Poinformował, że został zaproszony na spotkanie z liderami państw eurogrupy, na którym zapozna ich z osiągnięciami Bułgarii. Podkreślił, że jego kraj spełnia wszystkie pięć warunków przystąpienia do strefy euro.



Borisow dodał, że na 14 lipca bułgarski minister finansów został zaproszony na spotkanie ministrów finansów eurogrupy, na którym przedstawi wszystkie odpowiednie dokumenty. Piątkowe spotkanie jednak, według Borisowa, jest bardzo ważne, ponieważ zaprezentuje on na nim główne argumenty na rzecz bułgarskiej kandydatury, a ministrowie finansów w lipcu będą omawiać już szczegóły.



Najważniejsza sprawa, którą Borisow zamierza poruszyć w piątek, to zmiana kryteriów kandydowania do strefy euro. Chodzi o postawiony przez Europejski Bank Centralny (EBC) warunek wejścia do unii bankowej. Zdaniem Borisowa jest to warunek polityczny, utrudniający bułgarską kandydaturę w chwili, gdy spełnia ona wszystkie kryteria ekonomiczne, jak np. wysokość zadłużenia zagranicznego, wzrost gospodarczy czy stabilność walutowa.



W maju Europejski Bank Centralny przedstawił raport, w którym podkreślił, że mimo spełnienia formalnych kryteriów kandydowania do mechanizmu ERM II Bułgaria potrzebuje głębokich reform, by móc stać się członkiem strefy euro. EBC wyraził zaniepokojenie wysokim zadłużeniem bułgarskiego biznesu, korupcją, niskimi kwalifikacjami pracowników oraz systemem oświaty, który nie potrafi zagwarantować rynkowi wykwalifikowanej kadry. Podkreślił również, że dowodem na zdyscyplinowanie systemu bankowego byłoby przystąpienie Bułgarii do unii bankowej przed złożeniem kandydatury do mechanizmu ERM II.



Premier Borisow niejednokrotnie wyrażał oburzenie i sprzeciw wobec wprowadzenia tego dodatkowego warunku wobec Bułgarii.



Unia Bankowa miałaby być wspólnym silnym instrumentem kontrolno-nadzorczym w ramach Unii Europejskiej.