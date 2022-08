Szef polskiego rządu w poniedziałek przebywał z wizytą w Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Emmanuelem Macronem, uczestniczył także w konferencji Stowarzyszenia Francuskich Pracodawców MEDEF.

Mateusz Morawiecki, fot. Piotr Malecki/Bloomberg

Morawiecki ocenił na briefingu, że obecne ceny wskazują wyłącznie, iż "szantaż rosyjski jest przynajmniej do pewnego stopnia skuteczny". "A jeśli ten szantaż rosyjski jest skuteczny, a przynajmniej trwały na tym etapie, to my - UE - musimy na niego znaleźć wspólną kolektywną odpowiedź" - zaznaczył szef rządu.

"Dlatego dobrze się dzieje, że po moich rozmowach, ale wiem, że prezydent Emmanuel Macron na ten temat rozmawiał z innymi przywódcami, a także przewodniczący pełniący funkcję prezydencji w Radzie UE premier Czech rozmawiał z naszymi kolegami z Rady UE - te wszystkie rozmowy wreszcie zaczynają dawać mam nadzieję pewne rezultaty" - powiedział Morawiecki.

Według premiera ostatni miesiąc pokazał, że "rynki energii rzeczywiście oszalały i musimy znaleźć nową odpowiedź". "Stąd dzwonię, rozmawiam, stąd wizyty, ta i jutrzejsza, podczas której będę rozmawiał z premierami Danii i krajów bałtyckich, po to, aby wszystkich przekonywać do nadzwyczajnych środków, bo sytuacja jest nadzwyczajna" - podkreślił.

Nawiązał do swoich rozmów z francuskimi pracodawcami. "Rozmawiamy o różnych wielkich inwestycjach w Polsce. Wszystko po to, żeby pracy było jeszcze więcej w Polsce, a wynagrodzenia Polaków żeby rosły" - mówił premier.

Zaznaczył, że podczas rozmów poruszano też temat oszczędności. "Widzę też co dzieje się w Polsce, że każdy rozgląda się wokół, co może zrobić, żeby mniej zapłacić za energię. Już dziś widać na przykład, że Polska mniej w tym roku, niż w zeszłym, zużyje gazu. Tego historycznie drogiego gazu. Tego typu mechanizmy na poziomie wszystkich branż i sektorów są już dziś stosowane" - wskazał Morawiecki.