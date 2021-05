Premier: czas, żeby przejść do inwestycyjnej ofensywy

Czas, żeby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy; dla mnie Polska roku 2030 to Polska po wdrożeniu KPO i zrealizowaniu Polskiego Ładu, czyli polskiej drogi do nowoczesności - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590, który odbywa się pod hasłem "Polska 2030".

Szef rządu wśród tematów dyskusji podczas Kongresu 590 wymienił kwestię przezwyciężenia kryzysu spowodowanego pandemią. Jak podkreślił, w efektywnej gospodarce każdy sektor ma swoją rolę do wypełnienia, a rolą rządu jest stworzenie dobrych warunków dla przedsiębiorców i wspieranie dziedzin istotnych z perspektywy rozwoju.

Mateusz Morawiecki, fot. Marek Wiśniewski Premier zapewnił, że przedsiębiorstwa są wspierane w dobie kryzysu; wyraził przekonanie, że stworzone mechanizmy finansowe będą służyły nie tylko przetrwaniu przedsiębiorstw, ale odbiciu gospodarczemu w drugiej połowie tego roku. Wśród sukcesów w walce z pandemią wymieniał m.in. najniższe w UE bezrobocie. "Już czas, żeby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy" - zapowiedział Morawiecki. Nawiązując do hasła kongresu - "Polska 2030" - premier podkreślając perspektywę 9 lat mówił nie tylko o wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy, ale także o wcześniej zapowiedzianych inwestycjach. "Dla mnie Polska roku 2030 to Polska po wdrożeniu KPO, tego nowego Planu Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze. To zrealizowany Polski Ład, czyli polska droga do nowoczesności, dzięki której wreszcie dogonimy najbardziej rozwinięte i zaawansowane państwa zachodu" - podkreślił Morawiecki. Szef rządu wśród zrealizowanych inwestycji w horyzoncie 2030 r. wymienił także port zewnętrzny w Gdyni, otwarcie przekopu przez Mierzeję Wiślaną, wybudowanie wielkoskalowych farm wiatrowych, dokończenie inwestycji infrastrukturalnych i zbudowanie innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki. "Wiem, że nas na to stać. Mamy silną i odporną gospodarkę. Mamy tysiące utalentowanych pracowników i ogromny potencjał intelektualny i operacyjny" - zauważył premier. Jak dodał, Kongres 590 w tym roku odbywa się w formule hybrydowej; wyraził nadzieje, że w przyszłym roku odbędzie się on w stacjonarnej formule. Tegoroczna 5. edycja Kongresu 590 koncentruje się na pięciu obszarach tematycznych: bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele administracji publicznej, spółek Skarbu Państwa, agencji rządowych, prywatnych przedsiębiorstw, międzynarodowego biznesu, a także eksperci branżowi oraz naukowcy. Uczestnicy Kongresu 590, w czwartek, podczas drugiego dnia spotkania będą rozmawiać m.in. o polityce prorodzinnej, modernizacji transportu kolejowego, ekspansji polskich firm za granicą, kondycji sektora finansowego w dobie pandemii i perspektywach rozwoju na najbliższe lata oraz o morskiej energetyce wiatrowej. W dyskusjach mają uczestniczyć minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, prezes PGE Wojciech Dąbrowski, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, wiceprezes PGNiG Robert Perkowski, szef PFR Paweł Borys. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

