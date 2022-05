Premier: godna, bezpieczna, dobrze nagradzana i uczciwa praca stanowi filar stabilnej rodziny

"Święto Pracy, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, jest obchodzony od 1890 roku. Upamiętnia demonstrację robotników z Chicago, którzy domagali się czegoś, co dziś wydaje się normalnością i absolutną podstawą - ochrony przed zwolnieniami i 8-godzinnego dnia pracy" - zwrócił uwagę Morawiecki w niedzielnym wpisie na Facebooku.

Choć święto to - dodał - ogłosiła II Międzynarodówka, międzynarodowe stowarzyszenie partii socjalistycznych, wcale nie jest świętem komunistycznym. "Komuniści, jak to mieli w zwyczaju, święto to przywłaszczyli i zniekształcili, by legitymizować nim swoją władzę jako +obrońców+ ludu pracującego. Polskę w II Międzynarodówce reprezentowali chociażby Józef Piłsudski i późniejszy prezydent Ignacy Mościcki, a w czasie zaborów Święto Pracy, miało także niepodległościowy charakter" - napisał szef rządu.Premier wskazał, że w czasach PRL opozycjoniści antykomunistyczni bojkotowali 1 maja, jako święto reżimowe, a za brak uczestnictwa w pochodach pierwszomajowych pracowników państwowych zakładów spotykały szykany.

"Największe niezależne pochody odbywały się zaś w stanie wojennym w 1982 i 1983 r. we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Były antykomunistycznymi kontrmanifestacjami z udziałem członków +Solidarności Walczącej+ mojego ś.p. Ojca. - Kornela Morawieckiego. Represji związanych z obchodami 1 maja zaprzestano dopiero po obradach Okrągłego Stołu i upadku komuny" - napisał Morawiecki. Zaznaczył, że dziś 1 maja jest dla większości Polaków jednym ze świąt stanowiących początek tradycyjnego, długiego weekendu. "Odpoczywając i świętując pamiętajmy o historii tego dnia oraz o tym, że godna, bezpieczna, dobrze nagradzana i uczciwa praca jest jednym z fundamentów zdrowego, demokratycznego społeczeństwa i stanowi filar stabilnej rodziny, dlatego ja i mój rząd zawsze robiliśmy i będziemy robić wszystko, by tak właśnie wyglądała praca w Polsce" - zapewnił premier.