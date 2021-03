Premier: gospodarka ma służyć całemu społeczeństwu

Gospodarka ma służyć całemu społeczeństwu; wszystko, co robimy ma służyć wzmocnieniu gospodarki po to, żeby dzielić się owocami wzrostu ze społeczeństwem, szczególnie z tymi grupami, których życie nie było usłane różami - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas uroczystości podpisania przez prezydenta ustawy w sprawie czternastej emerytury premier Morawiecki oświadczył, że to, co jego rząd robi dla seniorów i najsłabszych grup społecznych jest "cechą charakterystyczną i podstawowym działaniem w ramach całej polityki społeczno-gospodarczej".

Mateusz Morawiecki, fot. Marek Wiśniewski

"Gospodarka nie może służyć sama sobie albo tylko przedsiębiorcom. Ma służyć całemu społeczeństwu. Tak patrzymy na gospodarkę i na społeczeństwo, że to jest właściwie jedno i to samo. Gospodarki bez społeczeństwa nie ma i dlatego wszystko, co robimy ma służyć wzmocnieniu gospodarki po to, żeby dzielić się owocami wzrostu ze społeczeństwem, szczególnie z tymi grupami, których życie - co tu dużo mówić - nie było usłane różami, które było najeżone wieloma przeciwnościami losu" - powiedział premier.