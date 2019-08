Premier: mapa inwestycji to raport składany przez rząd obywatelom

Interaktywna Mapa Inwestycji to raport składany przez rząd obywatelom – oświadczył w piątek w Zabrzu (Śląskie) premier Mateusz Morawiecki. Na mapie dostępnej pod adresem gov.pl umieszczono ponad 50 tys. inwestycji i projektów.

"Ta mapa to raport składany przez rząd obywatelom" – powiedział premier podczas konferencji prasowej w Zabrzu. "Zapraszamy obywateli, żeby popatrzyli na to, co rząd zrobił, żeby mogli zaobserwować rzeczywiste zmiany i rzeczywiste inwestycje na bardzo wielu polach" – dodał.



Sprecyzował, że interaktywna mapa dostępna dla każdego obywatela jest skonstruowana w podziale na gminy, powiaty, województwa. "Każdy będzie mógł zobaczyć swoją gminę, co zostało zrobione w tej gminie. (…) Pokazujemy przez te 1350 dni – ok. 4 lata – 40-50 tys. projektów. 40 tys. projektów w gminach, prawie 50 tys. łącznie, dochodzą jeszcze kolejne projekty" – wyjaśnił.



Niektóre z ujętych na mapie przedsięwzięć mają wymiar ogólnokrajowy – jak Muzeum Historii Polski, inne – bardzo lokalny. "To oczyszczalnie ścieków, inwestycje wodno-kanalizacyjne, drogowe - z funduszu drogowego, inwestycja w stopień wodny w Malczycach, która ślimaczyła się przez dwadzieścia kilka lat i ją dokończyliśmy, również inwestycje dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także na zakup autobusów elektrycznych w miastach, na rekultywację stawów, obszarów pokopalnianych – całe spektrum najróżniejszych inwestycji" – wyliczał szef rządu i zachęcał obywateli do wskazywania ewentualnych białych plam na tej mapie.



Wskazał też charakterystyczną cechę tych inwestycji. "Łącznie obejmiemy tutaj nieco powyżej 560 mld zł inwestycji. Chcę z dumą podkreślić, że 450 mld zł zaangażowanych w te inwestycje to są środki z budżetu krajowego, z budżetu państwa polskiego, z jednostek finansowanych w tzw. sektorze finansów publicznych, a ok. 20 proc. to środki unijne" – poinformował.



"To inna proporcja niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. To duże osiągnięcie, bo rzeczywiście my coraz bardziej w naszym rozwoju gospodarczym pokazujemy, że jesteśmy niezależni od pewnych trendów ogólnoświatowych i od środków zewnętrznych" – dodał Mateusz Morawiecki.



Premier odwiedził w piątek w Zabrzu Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie adepci medycyny mogą trenować niezbędne w ich zawodach umiejętności na fantomach przypominających wyglądem i reakcjami żywych pacjentów. Premier podkreślił, że to najnowocześniejszy sposób kształcenia w tej dziedzinie. Przypomniał, że zwiększono nabór na studia medyczne, co ma być remedium na brak lekarzy na rynku. Wyraził przekonanie, że już za kilka lat odczujemy pozytywne skutki tej decyzji. Przypomniał, że Zabrze to miejsce symboliczne dla polskiej medycyny – tu odbył się pierwszy zakończony sukcesem przeszczep serca w Polsce, przeprowadzony przez zespół pod kierownictwem prof. Zbigniewa Religi.



Minister cyfryzacji Marek Zagórski również zachęcał do oglądania interaktywnej Mapy Inwestycji, dostępnej na portalu gov.pl. Poinformował, że w Zabrzu zrealizowano 133 inwestycje i projekty, w tym właśnie Centrum Symulacji Medycznej powstałe kosztem 35 mln zł, czy Akademię Seniora za 640 tys. zł. "To, co ważne dla wszystkich, którzy na tę mapę będą wchodzić, to możliwość filtrowania dowolnie w poszczególnych kategoriach, jak i po konkretnych miejscowościach, gminach, powiatach i województwach. Do tego zbioru liczącego 50 tys. 320 projektów zaliczyliśmy te, które są finansowane z budżetu państwa, dofinansowane z budżetu państwa projekty unijne, a także projekty realizowane przez instytucje takie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Nie zaliczyliśmy inwestycji realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, tak samo jak tych ze środków własnych gmin" – wyjaśnił minister.



Zapowiedział, że mapa będzie uzupełniana i weryfikowana, w planach jest m.in. dodanie modułu "projektowanie", umożliwiającego zgłaszanie nowych projektów. „Mamy nadzieję, że będzie to narzędzie, które się będzie cieszyło bardzo dużą popularnością” – podsumował Marek Zagórski.



Minister poinformował też o projekcie cyfryzacji gminnych ośrodków kultury. "Przedwczoraj zakończyliśmy nabór w projekcie aktywizacji gminnych ośrodków kultury. Na cyfryzację gmin, podłączenie do światłowodu i zajęcia przeznaczyliśmy 100 mln zł. Zgłosiło się 550 operatorów chętnych, by prowadzić zajęcia. Mamy więc 7,5 projektu na każdy wytypowany obszar, co oznacza, że to działanie cieszy się bardzo dużą popularnością i to nas bardzo zadowala, bo to jedno ze sztandarowych działań, które pokazuje naszą troskę o tereny słabiej zurbanizowane" – podkreślił Marek Zagórski.