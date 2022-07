Podczas piątkowej wizyty w Ostrołęce premier wskazał, że obecny kryzys globalny jest jednym z największych od wielu dekad, a jednym z najbardziej dotkliwych jego objawów jest inflacja. Przypomniał, że aby zniwelować bolesne skutki wzrostu cen, rząd wprowadził różne działania osłonowe i interwencyjne (m.in zerowy VAT na żywność, dopłaty do węgla czy nawozów, a ostatnio wakacje kredytowe i dopłaty do spłacanych rat). "Teraz musimy wykonać najważniejszą robotę, żeby doprowadzić do zduszenia inflacji przy utrzymaniu miejsc pracy" - powiedział.

Wskazał też, że narzędziem, którym rząd zamierza walczyć z kryzysem są również inwestycje. "My nie chłodzimy gospodarki, żeby nie likwidować miejsc pracy. My inwestujemy w przyszłość, a tą inwestycją są m.in inwestycje samorządowe" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.