Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował w poniedziałek akcję informacyjną nt. nowej "piątki PiS. "Ruszamy w Polskę" - zapowiedział premier. Nasze propozycje są dla wszystkich, nasza polityka ma za zadanie przywracać nadzieję - podkreślił szef rządu.

Zobacz więcej Mateusz Morawiecki fot. Marek Wiśniewski

"Ruszamy w Polskę, żeby komunikować, informować o naszych nowych propozycjach programowych" - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie szef rządu. Jak podkreślił, propozycje PiS są dla wszystkich. "Nasza polityka ma za zadanie przywracać nadzieję" - oświadczył Morawiecki.



Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że po konferencji wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera razem z wicewojewodami wyruszy "w teren" i będzie rozmawiał o "nowej piątce PiS" z mieszkańcami województwa mazowieckiego.



Projekty zapowiedziane przez PiS dotyczą "500 plus" na pierwsze dziecko, "trzynastki" dla emerytów, zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i niższego PIT-u oraz projekt ws. przywrócenia połączeń komunikacyjnych będą gotowe jeszcze w marcu.



Morawiecki podkreślił, że akcja informacyjna służy temu, aby wyjaśniać wszystkie niuanse dot. zaproponowanych projektów. Dodał, że jest często pytany, jaka biurokracja będzie towarzyszyła "nowej piątce PiS". "Chcę zapewnić, że ten punkt startu to jest punkt +zero biurokracji+, dla nas najważniejsze jest to, żeby była prostota tych rozwiązań" - podkreślił Morawiecki. Jak zaznaczył, w przypadku "Emerytury plus" rząd nie chce, aby była konieczność składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków. "I nad tym pracujemy" - zapewnił.



Szef rządu powiedział, że rozszerzone świadczenie "500 plus" ma pomóc dzieciom w edukacji i pozwolić na lepszy start w przyszłość. A z kolei później - dodał - kiedy młodzi ludzie dorastają i szukają różnych możliwości zawodowych, zniesienie PIT-u dla pracowników do 26. roku życia ma stwarzać dużo lepsze warunki pracy.



Morawiecki podkreślił również, że rząd realizuje postulat, o który przedsiębiorcy upominali się od 20 lat, czyli obniża tzw. klin podatkowy. "Zmniejszamy - wraz z obniżką PIT-u z 18 na 17 proc. i z podniesieniem przynajmniej dwukrotnym kosztów uzyskania przychodu - ten klin podatkowy i powodujemy jednocześnie, że będzie łatwiej zatrudniać nie tylko tych najmłodszych pracowników, ale też będzie łatwiej zatrudniać wszystkich pracowników" - powiedział premier.



"Pomimo tego, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie, inflacja zresztą też jest jedną z najniższych w Europie, a wzrost gospodarczy jest jednym z najwyższych w Europie, przygotowujemy warunki na kolejne kwartały, na kolejne lata po to, żeby polscy przedsiębiorcy mieli większą możliwość zatrudniania ludzi" - podkreślił Morawiecki.



Jak zauważył, że "względu na specyfikę III RP" emerytury w Polsce są za niskie. "I stąd nasza emerytura plus, taki zastrzyk finansowy, który pomoże w zakupie prezentów dla wnuków na komunię albo Dzień Dziecka albo w czerwcowych czy lipcowych planach wakacyjnych" - powiedział premier.



Morawiecki zwracał też uwagę, że rząd przeznaczy też 6 mld zł na poprawę jakości dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.



Dodał, że polityka rządu, nowa "piątka PiS", ma dać nowe perspektywy rozwojowe. "Dotrzymujemy słowa i to jest nasza odpowiedzialna polityka, która ma też dać nowe perspektywy rozwojowe, nowy impuls. Też impuls makroekonomiczny, bo jesteśmy w fazie globalnego spowolnienia. Taki impuls jest klasycznym, bardzo prawidłowym działaniem gospodarczym" - powiedział premier.



"Opowieść o Polsce sprawiedliwej, to jest właśnie kontynuacja wdrażania naszej piątki" - zadeklarował szef rządu. "To jest właśnie to, co pokazujemy dzisiaj, jako kolejny program. To już jest kolejna nasza obietnica, która jest spełniana. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy wcześniej i zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy wcześniej. Wszystko musi się odbywać w pewnych sekwencjach" - powiedział Morawiecki. Jak zaznaczył, najpierw trzeba było "naprawić finanse publiczne".



"Trzeba powiedzieć, że często w czasach III RP liberałowie mówili, że musi być wolność. Ale jaka to wolność, kiedy rodzina z trójką, czy z czwórką dzieci nie może sobie pozwolić na szkolne zakupy bez kredytu, nie może sobie pozwolić na wyjazd na wakacje? Prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy jest więcej sprawiedliwości społecznej" - oświadczył premier.



Tzw. "nową piątkę PiS" przedstawił pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki na konwencji Prawa i Sprawiedliwości.