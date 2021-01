"Nowy polski ład" to nasz plan na czas po pandemii, który zakłada powrót na ścieżkę wzrostu dzięki inwestycjom m.in. państwowym i samorządowym - napisał we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Premier zapowiedział przedstawienie propozycji dotyczących życia społecznego i gospodarczego.

"+Nowy polski ład+ to nasz plan na czas po pandemii, w którym będą przedstawione przede wszystkim zamierzenia i propozycję dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Mateusz Morawiecki, fot. Marek Wiśniewski

"Chcemy go jak najlepiej zaadoptować do rzeczywistości, w której przedsiębiorcy boją się inwestować. Chciałbym, aby w to miejsce weszły inwestycje państwowe i samorządowe" - podkreślił szef rządu.