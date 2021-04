Od 10 maja każdy pełnoletni obywatel będzie mógł się zarejestrować na szczepienie; korzystajmy z tej możliwości, a do sierpnia zaszczepimy się wszyscy - oświadczył premier Mateusz Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych.

Morawiecki we wpisie na Facebooku zwrócił uwagę, że Narodowy Program Szczepień został zaprojektowany w taki sposób, by być o krok przed dostawami. "To podejście okazuje się dziś skuteczne" - zauważył.