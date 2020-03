Projekt ustawy zawierający propozycje rządu z "tarczy antykryzysowej" w związku z epidemią koronawirusa będzie gotowy do końca tygodnia; nie ma konieczności natychmiastowej nowelizacji budżetu - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że rząd chciałby uchwalić projekt w przyszłym tygodniu.

Premier przedstawił wcześniej w środę założenia pakietu antykryzysowego przeznaczonego dla przedsiębiorców i pracowników; jego szacunkowa wartość to ok. 212 mld zł. Pakiet podzielony jest na pięć filarów dotyczących: obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Pakiet ma być odpowiedzią na kryzys w związku z epidemią koronawirusa.



Szef rządu poinformował, że wszystkie rozwiązania będą ujęte w jednej specjalnej ustawie o charakterze "tarczy antykryzysowej", która będzie gotowa do końca tygodnia. Premier podkreślił, że rząd chciałby ją uchwalić w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu, o którym - jak dodał - rozmawiał z marszałek Sejmu Elżbietą Witek.



Morawiecki zapewnił również, że "nie ma konieczności natychmiastowej nowelizacji budżetu", ale jak będzie trzeba to w czerwcu lub w drugiej połowie roku rząd zaproponuje taką nowelizację.



Premier podczas konferencji poinformował, że rząd zamierza dopłacać do każdego miejsca pracy, które będzie zagrożone, według kryterium, którym będzie wysokość do 40 proc. średniego krajowego wynagrodzenia. Rząd wesprze także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, samozatrudnione i osoby pracujące na umowach o dzieło i zlecenie w wysokości przynajmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie jednorazowe.



Wśród kolejnych działań Morawiecki wymienił odroczenie płatności ZUS do czerwca. "A później - jeśli ktoś będzie wnioskował o to odroczenie zapłaty - przełożenie tego na zapłatę ratalną" - powiedział premier. Dodał, że nie będzie w tym przypadku stosowana opłata prolongacyjna.



Kolejnym pomysłem rządu jest stworzenie funduszu inwestycji publicznych. Fundusz ten - jak informował premier - na wynieść do 30 mld zł, a jego beneficjentami mają być małe i średnie przedsiębiorstwa.



W pakiecie antykryzysowym, nazywanym przez rząd "tarczą antykryzysową" znalazło się także umożliwienie firmom odliczenia w ramach CIT poniesionej w 2020 r. potencjalnej straty.



Premier przypomniał zapowiedź przeznaczenia dodatkowych 7,5 mld zł na ochronę zdrowia. Pieniądze te - jak poinformował - zostaną przeznaczone na finansowanie infrastruktury medycznej.



Zapowiedział także maksymalne zwiększenie mocy produkcyjnych i importowych dotyczących materiałów ochronnych, dezynfekcyjnych, maseczek, fartuchów ochronnych, kombinezonów, gogli, masek.



Morawiecki zapowiedział również, że na początku przyszłego tygodnia lub w weekend rząd poinformuje o dalszych decyzjach w sprawie ewentualnego przedłużenia przerwy w szkołach, żłobkach i przedszkolach. "Jeśli przedłużenie nastąpi, to poza już obowiązującą specustawą będziemy gotowi, by podstawić finansowanie na zrekompensowanie zasiłków opiekuńczych dla osób, którzy muszą pozostać w domu" - powiedział szef rządu.



Wcześniej premier mówił, że zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat ośmiu będzie przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Zapowiedział też rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.



Morawiecki przypomniał również o umożliwieniu przez niektóre banki zawieszenia na trzy miesiące spłat rat kredytów, o co wnioskował prezydent Andrzej Duda. W tym kontekście poinformował, że chce zaproponować analogiczne rozwiązania przedsiębiorstwom, które oferują prąd i gaz. Jak dodał - rozmawiał już w tej sprawie z prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim, który zadeklarował gotowość przystąpienia do tego programu.



Dodał, że "w pozostałych przypadkach te rozmowy się odbędą w najbliższych dniach do końca tygodnia". "Są to podmioty rynkowe, podmioty niezależne, nie chcemy tego narzucać, wierzymy, że może to być wypracowane ze wszystkimi przedsiębiorstwami z tego sektora zarówno w pełni prywatnymi, jak również z częściowym udziałem Skarbu Państwa na zasadzie kompromisu, bo to jest wspólny interes" - podkreślił.



Wśród pozostałych propozycji rządu z "tarczy antykryzysowej" dla przedsiębiorców wymienił również przejęcie płatności rat leasingu operacyjnego dla sektora transportowego.



Ponadto - jak poinformował Morawiecki - Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował maksymalne zabezpieczenie kredytu de minimis do wysokości 80 proc. kwoty kredytu. Gwarancja de minimis oznacza, że średni, mali i mikro przedsiębiorcy mogą otrzymać od państwa gwarancje na zabezpieczenie kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności. Zdaniem szefa rządu zapewni to możliwość korzystania z szybkiej, taniej pożyczki na dłuższy okres.



Kolejnym pomysłem rządu jest - jak dodał premier - propozycja mikropożyczek do 5 tys. zł ze specjalnie utworzonego funduszu, dla małych i najmniejszych przedsiębiorstw.



"W tym drugim filarze angażujemy 73-74 mld zł na finansowanie przedsiębiorstw, na rolowanie rat kredytów, zresztą to również i dla ludzi będzie ważne, dla wszystkich ludzi, którzy mają zaciągnięte kredyty to znakomity pomysł" - podkreślił.



W prezentacji rozwiązań z pakietu podczas środowej konferencji uczestniczyli również prezes NBP Adam Glapiński, szef MF Tadeusz Kościński, szefowa MR Jadwiga Emilewicz, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.