Premier: polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji

Zobacz więcej Mateusz Morawiecki fot. Marek Wiśniewski

"Polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji. Komisja Europejska właśnie podała wzrost PKB dla 23 państw UE, z którego wynika, że nasza gospodarka rośnie najszybciej. I co bardzo istotne oraz optymistyczne – rozwijamy się w sposób zrównoważony. Gospodarka wreszcie zaczęła opierać się na trzech silnikach: inwestycjach, eksporcie i konsumpcji" - zaznacza premier.



Jak podkreśla, sam wzrost inwestycji polskich firm jest największy od wyborów w 2015 roku - to ponad 10 proc. licząc rok do roku. "Proszę zwrócić uwagę, jak mocno rósł PKB mimo tego, że inwestycje prywatne z natury rzeczy potrzebowały nieco więcej czasu na nabranie rozpędu" - mówi szef rządu.



Na uwagę, że wielu ekonomistów, analityków rynku wytykało rządowi ten niski poziom inwestycji, Morawiecki odpowiada, że "na inwestycje, zwłaszcza rozproszone inwestycje prywatne, potrzeba czasu, bo to nie trwa tyle, co podgrzanie obiadu w mikrofalówce".



"Teraz inwestycje przyspieszyły i wzmacniają rozwój. To zgodne z założeniami naszej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na dobre wyniki polskiej gospodarki złożyło się z pewnością szereg naszych działań i decyzji mających wzmacniać siłę polskiej przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Stworzyliśmy przychylne dla przedsiębiorców prawo, jak chociażby +Konstytucja Biznesu+, czy pakiet +100 ułatwień dla firm+, obniżyliśmy CIT, dla najmniejszych firm zmniejszamy też ZUS. Ruszają też duże projekty infrastrukturalne jak drogi i mosty, inwestycje na kolei" - podkreśla szef rządu.



Jak dodaje, Polska zmienia swoje oblicze w wielu wymiarach. "Widzą to zwykli ludzie, widzą przedsiębiorcy, widzą nasi partnerzy zagraniczni" - ocenia Morawiecki.