Premier: Polska potrzebuje innowacyjnych firm

Polska gospodarka potrzebuje innowacyjnych firm - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie ICB Pharma w Jaworznie (Śląskie).

ICB Pharma w Jaworznie wytwarza innowacyjne produkty, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia, higienie sanitarnej, rolnictwie, ogrodnictwie i hodowli zwierząt. Jak czytamy na stronie firmy, dominującą pozycję stanowią preparaty służące do likwidacji zagrożeń biologicznych, np. zwalczania szkodników sanitarnych, pasożytów ludzkich i agrofagów.



"Potrzebujemy właśnie takich firm (jak ta w Jaworznie - PAP), takiego rozwoju gospodarczego. (...) Mamy pierwsze dane z Głównego Urzędu Statystycznego, którymi możemy pochwalić się na cały świat - 4 proc. wzrostu gospodarczego PKB w zeszłym roku. To jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej, a zdaniem OECD najlepszy wynik z 36 krajów OECD, nie tylko europejskich, ale również leżących na innych kontynentach" - mówił premier.



Podkreślił, że w firmie ICB Pharma dostrzega potencjał kreatywności, rozwoju gospodarczego w oparciu o innowacyjne, polskie produkty z różnych dziedzin - biologii, chemii, fizyki, ale również energetyki. "Wiem, że jest współpraca w obszarze zastosowań energetycznych, które ta firma testuje na najnowszej aparaturze światowej, pochodzącej od najlepiej rozwiniętych technologicznie firm z całego świata" - powiedział Morawiecki.



Premier uważa, że receptą na wzrost gospodarczy jest - oprócz innowacyjności - eksport i oszczędności.



Szef rządu mówił, że kiedy był niedawno w Japonii czy na forum gospodarczym w szwajcarskim Davos wiele osób pytało o polski sukces gospodarczy. "Polska w dobie spowolnienia gospodarczego, które wokół nas widać (...) odnosi wspaniałe sukcesy gospodarcze. Pytają nas o źródła tego sukcesu. I źródła sukcesu leżą właśnie w takich przedsiębiorstwach, jak to tutaj w Jaworznie na Śląsku - w głowach, w pomysłach naszych naukowców, inżynierów, naszych badaczy, naszych pracowników. Jestem ogromnie wdzięczny takim przedsiębiorcom, pracownikom, którzy odnoszą sukcesy na całym świecie" – podkreślił premier.



"Chcemy, żeby polskie firmy korzystały z siły państwa polskiego" – zaznaczył, przypominając w tym kontekście historię Polskich Linii Lotniczych LOT z ostatnich lat. "Jeszcze 5 lat temu ówczesne kierownictwo polityczne skazywało LOT na sprzedaż zagranicznym liniom lotniczym – stwierdzano to całkiem otwarcie, że LOT nie ma szans na samodzielne funkcjonowanie, tymczasem dzisiaj LOT kupuje 25 proc. rynku linii czarterowych, linii wakacyjnych w Niemczech, naszego głównego partnera handlowego" – przypomniał Morawiecki.



Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa, Polska Grupa Lotnicza (PGL), właściciel Polskich Linii Lotniczych LOT, ogłosiła w ostatni piątek podpisanie umowy przejęcia niemieckiej linii lotniczej Condor.



Premier podkreślił, że Polska ma projekty, dzięki którym nasza gospodarka jest na ustach całego świata. "Wysoki wzrost PKB na tle innych krajów i jednocześnie rekordowe nadwyżki eksportowe potwierdzają, że Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działa w praktyce" - powiedział.



Według opublikowanego w środę szacunku GUS Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2019 r. o 4,0 proc., po wzroście o 5,1 proc. w 2018 r. oraz przy oczekiwaniu rynku na poziomie 4,2 proc. Popyt krajowy wzrósł o 3,8 proc. po wzroście o 5,3 proc. w 2018 r., a inwestycje wzrosły o 7,8 proc. po wzroście o 8,9 proc. w 2018 r.