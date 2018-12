Premier obiecuje 4 mld EUR na niskoemisyjny transport

Polska razem z Bankiem Światowym powołuje fundusz elektromobilności – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas COP24.

Szef rządu zapewnił, że Polska jest w awangardzie rozwijania wszelkich badań, jak i wdrażanych w praktyce programów. Rozwijana jest również cała infrastruktura ładownia samochodów, autobusów elektrycznych. "To jest przecież warunek wstępny, żeby ta deklaracja na rzecz elektromobilności stawała się rzeczywistością" - podkreślił.



"Polska razem z Bankiem Światowym powołuje także dedykowany fundusz elektromobilności w Funduszu Powierniczym Mobilności i Logistyki. Będzie on finansował wdrożenie partnerstwa na poziomie lokalnym pomiędzy miastami, regionami. Być może miasta, takie jak Kair, Katowice, Warszawa, Szanghaj czy Dżakarta znajdą tam dla siebie szanse na współpracę bilateralną czy multilateralną" - poinformował Morawiecki.



Premier zaprosił zgromadzonych gości na pierwsze światowe forum elektromobilności "Driving Change Together", które - jak powiedział - odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. "Odczytujemy tutaj tę deklarację +Driving Change Together+ w +Katowice Partnership for E-mobility+ jako wyraz naszych dążeń do wzdrażania czystego i przyjaznego klimatowi transportu, a jednocześnie zapewnienia rozwoju technologicznego i rozwoju przemysłowego" - mówił.



"Polska ma zamiar być aktywnym i efektywnym graczem w kreowaniu elektromobilnego, przyjaznego ludziom i planecie świata transportu przyszłości. Mamy nadzieję, że dokonamy tej pozytywnej i potrzebnej przemiany światowego transportu wspólnie, w duchu współpracy i otwartości" - zaznaczył.

Zobacz więcej Mateusz Morawiecki fot. Marek Wiśniewski

"Razem z Bankiem Światowym powołujemy fundusz transportu niskoemisyjnego; w najbliższych 10 latach zobowiązujemy się zaangażować 3 do 4 mld euro na transformację transportu w kierunku transportu niskoemisyjnego", dodał premier.