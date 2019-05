Premier: propozycje KE ws. budżetu UE zostały określone przez nasze kraje jako nie do przyjęcia

Propozycje KE ws. budżetu UE zostały określone jako nie do przyjęcia przez nasze kraje; to sygnał, że ostateczny kształt budżetu będzie dla państw Europy Centralnej dużo bardziej korzystny niż to się niektórym wydawało - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki oświadczył na konferencji prasowej po szczycie Together for Europe - High Level Summit, że wszystkie kraje biorące w nim udział wspierają unijną Politykę Spójności i Wspólną Politykę Rolną."Pierwotne propozycje Komisji Europejskiej (dotyczące budżetu unijnego - PAP) zostały określone jako nie do przyjęcia przez nasze kraje, a więc jest to wyraźny sygnał, że budżet jaki zostanie przyjęty w przyszłym roku - najprawdopodobniej - będzie dla Polski, dla Rumunii, dla innych państw Europy Centralnej dużo bardziej korzystny niż to się niektórym...