Premier Węgier zapowiada przedłużenie limitu cen paliw i poszerzenie ulg rodzinnych

„Limit cen (paliw) zdał egzamin i dlatego przedłużymy go o kolejne trzy miesiące” – oznajmił Orban w przemówieniu podsumowującym ostatni rok. Limit cen paliw, wprowadzony w związku ze wzrostem cen energii, obowiązuje na Węgrzech od połowy listopada - cena benzyny 95-oktanowej oraz oleju napędowego nie może przekraczać 480 forintów (6,05 zł) za litr.

Victor Orban, fot. Bloomberg

Premier zapowiedział też, że system ulg i świadczeń prorodzinnych zostanie poszerzony, nie podał jednak szczegółów. Zapewnił również, że wzrost wynagrodzeń będzie wyższy niż inflacja.

Według Orbana Węgry z powodzeniem przetrwały kryzys związany z pandemią i wyszły z niego silniejsze niż wcześniej.

Wymieniając posunięcia rządu poprawiające sytuację ludności, wspomniał m.in. o przywróceniu 13. emerytury, zwolnieniu z podatku dochodowego osób poniżej 25. roku życia i podniesieniu pensji minimalnej o 20 proc.

Zaznaczył, że podjęto walkę z inflacją, wprowadzając limit cen paliw i niektórych artykułów spożywczych, oraz zamrożono odsetki kredytów hipotecznych na poziomie z końca października.

Ocenił, że wysokie ceny energii będą się utrzymywać jeszcze przez lata, ale Węgry zabezpieczyły się przed tym, zawierając z rosyjskim koncernem Gazprom długoterminowe porozumienie na dostawy gazu.

Podkreślił, że stawka wyborów 3 kwietnia jest bardzo wysoka. Ostrzegł, że w razie zwycięstwa opozycji powyższe zdobycze będą zagrożone, podobnie jak polityka migracyjna obecnego rządu. Według niego opozycja otworzyłaby granice Węgier i stworzyła w kraju „społeczeństwo otwarte”.

Nawiązując do hasła kampanii rządzącego Fideszu – „Węgry idą do przodu, a nie do tyłu” – ocenił, że pod rządami jednego z liderów opozycji, obecnego burmistrza Budapesztu Gergelya Karacsonya, węgierska stolica się nie rozwija. „Oni idą do tyłu” – powiedział.

Na Węgrzech w sobotę oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi. Sojusz Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) zmierzy się w nich po raz pierwszy ze zjednoczoną opozycją, którą tworzy sześć partii: Koalicja Demokratyczna (DK), Węgierska Partia Socjalistyczna (MSZP), narodowy Jobbik, ekologiczna partia Polityka Może Być Inna, liberalne Momentum oraz liberalno-ekologiczny Dialog.

Najnowsze sondaże wskazują raczej na wygraną Fideszu-KDNP. Ośrodki Tarsadalomkutato i IDEA wykazują poparcie Fideszu-KDNP na poziomie odpowiednio 51 i 48 proc., a opozycji 43 i 44 proc. Jednakowe poparcie dla obu stron zmierzył instytut Republikon – po 47 proc.