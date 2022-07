Premier Wielkiej Brytanii w czwartek złoży rezygnację

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Boris Johnson jeszcze w czwartek poinformuje o rezygnacji z funkcji premiera Wielkiej Brytanii, ale prawdopodobnie będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia następcy, co ma nastąpić najpóźniej do października.

Jak podały BBC i Sky News, powołując się na źródła na Downing Street, Johnson rozmawiał z Grahamem Bradym, przewodniczącym wpływowego Komitetu 1922, który skupia posłów Partii Konserwatywnej niepełniących żadnych funkcji rządowych, i zgodził się ustąpić, aby nowy lider partii został wybrany przez zaplanowaną na październik doroczną konferencją ugrupowania. Automatycznie obejmie on urząd premiera.