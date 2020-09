Premier Wielkiej Brytanii zachęca do powrotu do pracy zdalnej

"Wielka Brytania osiągnęła niebezpieczny punkt zwrotny i musi działać" - powiedział we wtorek Boris Johnson ustanawiając nowe ograniczenia. Premier zachęcił też do powrotu do pracy zdalnej, pisze Reuters.

Boris Johnson powiedział Brytyjczykom, aby pracowali z domu przez najbliższe sześć miesięcy, gdy tylko jest to możliwe. Dotyczy to przede wszystkim pracowników biurowych.