Premier: wprowadziliśmy zmiany gospodarcze m.in. na rzecz Warmii i Mazur

Zdecydowaliśmy się na zmiany gospodarcze, które mają służyć w dłuższej perspektywie takim obszarom jak województwo warmińsko-mazurskie - mówił w piątek podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna premier Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę na obecny rozwój gospodarczy woj. warmińsko-mazurskiego, które - jego zdaniem - do niedawna było bardzo zaniedbane i charakteryzowało się najwyższym bezrobociem w Polsce.



"Nasza polityka gospodarcza to zmiana modelu gospodarczego z tego scentralizowanego, gdzie środki w dużym stopniu kierowane były do najbardziej rozwiniętych miast, tj. Warszawa, Kraków, Poznań i Trójmiasto, a ośrodki na Warmii i Mazurach - Olsztyn, Elbląg czy Węgorzewo i Braniewo - nie doświadczały tego wzrostu gospodarczego tak jak powinny" - zaznaczył Morawiecki.



Podkreślił równocześnie, że rząd zdecydował się na zmiany gospodarcze, które mają służyć takim obszarom jak woj. warmińsko-mazurskie zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie.



"Od 1 lipca b.r. cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. To pozwala inwestorom inwestować w łatwiejszy i bardziej zmotywowany sposób, bo oparty o ulgi podatkowe oraz dopłaty do miejsc pracy. Specjalna strefa ekonomiczna spowoduje, że to od prężności lokalnych gospodarzy - od sprawności i efektywności burmistrzów i wójtów - będzie w dużym stopniu, a na pewno w większym niż do tej pory, zależała zdolność do przyciągania nowych inwestorów" - zapowiedział.



Zachęcił równocześnie mieszkańców Olsztyna "do wyboru uczciwych, prężnych i sprawnych menadżerów". "Ja wierzę, że mamy takich menadżerów w naszym obozie politycznym. Jestem o tym przekonany. I od tego w dużym stopniu będzie zależało, czy ten rozwój będzie kontynuowany" - dodał.



Jak mówił premier, rząd PiS stworzył również dodatkowe narzędzia dla przedsiębiorców - preferencje w ramach Konstytucji dla Biznesu oraz Pakietu "100 zmian dla firm". "Mają one wszystkie wartość ok. 5 mld zł dla przedsiębiorców małych i średnich, bo my chcemy być silni dla silnych, ale wyrozumiali dla słabszych" - podkreślił.



Morawiecki zwrócił również uwagę, że w trudnych negocjacjach w UE rząd uzgodnił rzeczywiste opodatkowanie galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych i biurowców komercyjnych. "To były bardzo często podmioty zarejestrowane w rajach podatkowych, z którymi walczymy w Brukseli. Raje podatkowe to jest piekło dla tych zwykłych uczciwych ludzi" - stwierdził premier.