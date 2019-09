Premier: wspieramy ideę budowy europejskich czempionów - z udziałem polskich firm

Polska wspiera ideę budowy europejskich czempionów - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że chce, by odbywało się to z udziałem polskich firm, polskiego kapitału.

W wywiadzie dla Rp.pl premier był pytany o czempiony narodowe i o to, czy - oprócz zapowiadanej fuzji Lotosu i Orlenu - można się spodziewać innych, jak np. połączenia Pekao i PKO BP.



"W naszej strategii jest oczywiście bardzo ważny aspekt dotyczący czempionów międzynarodowych, ale to nie jest jedyny kierunek działań gospodarczych, który jest absolutnie najważniejszy" - powiedział premier.



Jak dodał, dla niego rozwój małych i średnich firm, ich wzrost i to, "czy polskie średnie firmy, które się internacjonalizują, wychodzą za granicę, zderzają się ze swoimi konkurentami (...), jest dużo ważniejsze niż to, czy jedna firma duża się połączy z drugą dużą firmą". "To jest ważne, bo one mają wyższą zdolność wówczas do ekspansji międzynarodowej, do fuzji, do akwizycji, do przeznaczenia większej puli środków na badania, na rozwój, niż dostęp do kapitału, który jest bardzo nisko oprocentowany" - mówił Morawiecki.



Szef rządu zapewnił, że Polska wspiera ideę budowy europejskich czempionów. "Ale chcę, żeby przy tej okazji był również udział Polski, polskich firm, polskiego kapitału, nawet w niewielkim stopniu - kilka procent, tam gdzie się da - kilkanaście procent" - powiedział premier.



Jak mówił, dla małych i średnich przedsiębiorstw rząd "obniżył podatek CIT z 19 do 9 proc., obejmując tym samym 93 proc. firm, które płacą CIT". "Obniżyliśmy również ZUS - to jest przez małą działalność gospodarczą do 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia" - wskazał Morawiecki.



Zapewnił, że rząd robi dużo, "żeby zwiększyć potencjał tych małych (firm - PAP), żeby one deptały po piętach średnim, a średnie - żeby się stawały duże, bo w ten sposób rzeczywiście cała polska gospodarka będzie rosła w siłę" - tłumaczył szef rządu.