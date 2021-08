Premier zapowiada nowe inwestycje drogowe i szybkie ukończenie A1

Realizację nowych odcinków dróg krajowych i szybkie ukończenie autostrady A1 zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Piątnicy Poduchownej na Podlasiu w czasie uroczystego otwarcia odcinka drogi S61 via Baltica.

“Autostrada A1 zostanie dokończona i to bardzo szybko. Autostrada A2 od Siedlec do granicy, autostrada A18, a prócz tego drogi, które praktycznie były wcześniej tylko namalowanymi fragmentami flamastrem na mapie, a nie było na nie finansowania. Dzisiaj to finansowanie jest” - powiedział premier.