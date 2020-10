Premier zapowiedział nowe wsparcie dla firm

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rządową pomoc dla branż, które odnoszą największe straty w związku z pandemią i wprowadzonymi niedawno obostrzeniami.

1,8 mld zł zostanie przeznaczonych na dalsze wsparcie branż m.in. gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej w związku z kryzysem wywołanym pandemią - zapowiedział podczas wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

– Wirus nie pozostawia pola manewru, dlatego chcemy, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które zostają i zostaną dotknięte obostrzeniami, które wdrożyliśmy, zostały objęte również programem wsparcia – podkreślił Mateusz Morawiecki.



Największe obciążenie dla przedsiębiorców w czasie drugiej fali pandemii dotyczy różnego rodzaju obostrzeń w dziedzinie usług. Dotyczą one m.in. branż: gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, ale także sprzedawców na targach i bazarach.

– Tu także dokonamy pewnych zmian w sprzedaży detalicznej – stwierdził premier.

Rodzaje pomocy

Dla tych branż rząd przygotował pomoc w ramach Antykryzysowej Tarczy Branżowej. Firmy, które ucierpiały w wyniku pandemii, będą mogły skorzystać z następującego wsparcia:

zwolnienie ze składki ZUS w listopadzie

postojowe (dopłata z budżetu państwa do utrzymania zatrudnienia)

bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł

zwolnienie z opłat targowych za cały 2021 r. z jednoczesną rekompensatą dla samorządów

Kryterium otrzymania wsparcia w przypadku pierwszych trzech rozwiązań: wystarczy że przedsiębiorca odnotuje przychód mniejszy o 40 proc. w porównaniu do października lub listopada ubiegłego roku.

– Wartość pomocy szacujemy na ponad 1,8 mld. Według niektórych szacunków przekroczy ona wartość 2 mld – powiedział szef rządu.

Na razie tylko na listopad

Premier zaznaczył, że zaprezentowane rozwiązania dla przedsiębiorców dotyczą listopada. Jeżeli konieczne będzie przedłużenie obecnych obostrzeń, wsparcie zostanie przedłużone na grudzień i na kolejne miesiące.

– Dokonamy odpowiednich decyzji, żeby wsparcie było dostępne dla wszystkich przedsiębiorców – powiedział premier.

Oprócz powyższego wsparcia pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników.

"Wpłata zaliczek za październik, listopad, grudzień będzie przesunięta o pół roku. Dzięki temu w tych trzech kluczowych miesiącach na kontach firm pozostanie 300 mln zł" - przypomina w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), dodając, że oprócz tego wydłużona zostanie możliwość skorzystania z już działających form pomocowych.

"Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021" - czytamy w komunikacie KPRM.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów szacuje, że Antykryzysowa Tarcza Branżowa pomoże 200 tys. firm zatrudniających około 372 tys. pracowników.

- Mamy pieniądze na dalsze wspieranie gospodarki - zapewnił Tadeusz Kościński, minister finansów.

Dodał, że bez zdecydowanej pomocy państwa dla przedsiębiorców Polska może znaleźć się w wieloletniej stagnacji. Tadeusz Kościński podkreślił, że poprzednie tarcze antykryzysowe były przygotowane na zasadzie tzw. helicopter money - dotacje i pożyczki były rozdawane na zasadach dywanowych.

- Obecnie potrzebujemy zmienić nasze strategie i przechodzimy na nowe zasady, gdzie potrzebna jest chirurgiczna precyzja, pomoc doraźna jest kierowana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna - zaznaczył Tadeusz Kościński.

Dotacje do projektu nowelizacji

Bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla przedsiębiorców, których dochody spadły o 40 proc., zostaną dodane do zgłoszonego w nocy projektu nowelizacji ustawy o COVID-19 – zapowiedział Jarosław Gowin, wtorek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Zaznaczył, że podstawowym warunkiem jest spadek przychodów rok do roku o 40 procent, podczas gdy "wcześniej spadki uprawniające do sięgania po pomoc były znacznie wyższe".

Sejm jeszcze we wtorek ma się zająć projektem ustawy wniesionym nocą przez posłów PiS. Projektowana nowelizacja przewiduje dodatkowe świadczenie postojowe dla gastronomii, branż fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Zgodnie z propozycją o pomoc będzie można występować do czerwca 2021 r.

Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie pozwolą na to finanse państwa – zakłada projekt. Przyznaje on ZUS uprawnienia do kontrolowania zasadności wypłaty świadczeń postojowych.

Kwestia dopłat do czynszu

Dziennikarze zapytali o możliwość dopłat do czynszu dla przedsiębiorców z branż, które ucierpiały przez pandemię.

- To nie jest sprawa prosta, nie tylko ze względów finansowych, także ze względu na międzynarodowe zobowiązania prawne. Cały czas ją analizujemy. Jeden z najpilniejszych tematów konsultacji, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu, będzie dotyczył właśnie kwestii ewentualnych ułatwień, jeżeli chodzi o zapłatę za czynsz - powiedział Jarosław Gowin.