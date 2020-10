Premier: zniesienie zakazu handlu w niedzielę na razie nie jest brane pod uwagę

Rząd nie bierze na razie pod uwagę zniesienia zakazu handlu w niedziele - powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Senat podjął uchwałę w poniedziałek uchwałę ws. wniesienia do Sejmu projektu ustawy zakładającego zniesienie zakazu handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.



Premier pytany we wtorek na konferencji prasowej, czy brane jest pod uwagę zniesienie na jakiś czas zakazu handlu w niedziele, odparł: "Nie, na razie nie jest brane pod uwagę takie rozwiązanie".