Analityk: z premierą „Cyberpunka 2077” wiąże się ryzyko

Michał Wojciechowski z Ipopema Securities uważa, że największym problemem CD Projektu jest optymalizacja gry na konsolach obecnej generacji.

Zdaniem analityka, problem ten generuje podwyższone ryzyko związane z jakością gry, w porównaniu do oczekiwań rynku. Jego zdaniem trudna do osiągnięcia może być też ocena na Metacritic (platforma agregująca recenzje gier komputerowych – red.) w wysokości 95/100 punktów dla PS4 i Xbox One. Również kolejne przesunięcie premiery gry byłoby dużym ryzykiem dla spółki.

– Kampanie marketingową można przeprowadzić tylko raz i ona już się zaczęła. Jeżeli premiera przesunęłaby się na np. I kwartał 2021 r., gracze mogliby już nie być tak podekscytowani grą jak za pierwszym razem – mówi Michał Wojciechowski.