Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Stara, dobra komedia romantyczna pokazuje, jak bardzo zmienił się świat przez zaledwie trzy dekady. Co będzie za kolejnych 30 lat?

Niedawno miałem okazję obejrzeć po raz setny kultową komedię romantyczną „Pretty Woman” z Julią Roberts i Richardem Gere w rolach głównych. Kiedyś oglądałem, bo był to ulubiony film mojej siostry i mamy, dziś towarzyszy mi żona. Córka jest za mała. To współczesna historia Kopciuszka rozgrywająca się w brutalnym świecie wielkiego biznesu i Hollywood. Nie o Kopciuszku jednak chciałem napisać, lecz o współczesności. To słowo użyte w kontekście „Pretty Woman” trąci już trochę myszką. Film miał premierę w 1990 r.,...