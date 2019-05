Prezes Alior Banku: proces restrukturyzacji Ruchu zgodnie z planem

Proces restrukturyzacyjny Ruchu przebiega zgodnie z planem; zakładamy, że do końca roku proces restrukturyzacyjny powinien zakończyć się przejęciem przez PKN Orlen, poinformował we wtorek prezes Alior Bank Krzysztof Bachta.

Zobacz więcej Krzysztof Bachta Fot. ARC

"Jeżeli chodzi o proces restrukturyzacji Ruchu, to on przebiega zgodnie z planem. (...) Kolejne jego kamienie milowe są realizowane - powiedział na konferencji prasowej prezentującej wyniki banku za I kwartał br. prezes Bachta.



"Zakładamy, że do końca roku proces restrukturyzacji powinien się zakończyć przejęciem przez PKN Orlen" - dodał.



W kwietniu Alior informował, że Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji dotyczącej przejęcia spółki Ruch, zakładające, że bank przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.



Także w kwietniu, Alior Bank poinformował, że wierzyciele Ruchu objęci przyspieszonymi postępowaniami układowymi zgodzili się na częściową redukcję swoich wierzytelności.



Pierwsze przyspieszone postępowanie układowe (PPU1) Ruchu obejmuje największych wierzycieli, których łączna wysokość należności głównej wynosi co najmniej 1 mln zł, z kolei PPU2 obejmuje mniejszych wierzycieli, którym Ruch zalega powyżej 100 tys. zł.



Wierzyciele objęci PPU1 zgodzili się na umorzenie 85 proc. wierzytelności, natomiast w PPU2 umorzeniu podlegać ma 50 proc. wierzytelności.



Alior Bank podał, że postanowienia układów Ruchu podlegają zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie.



"Dzisiaj, dzięki wspólnemu zaangażowaniu, Ruch otrzymał szansę utrzymania ciągłości działania i dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu inwestora strategicznego – Orlenu, który dostrzegł potencjał biznesowej synergii ze spółką i wesprze ją kapitałowo. Niemniej istotne są pozytywne decyzje wydawców, którzy uwierzyli w przygotowany plan restrukturyzacji Ruchu" - powiedział wówczas, cytowany w komunikacie prasowym Aliora, prezes Bachta.



"Pozwoli to spółce odzyskać płynność finansową, co na dalszych etapach restrukturyzacji przełoży się na możliwość uregulowania pozostałych zobowiązań wobec wierzycieli. W dalszym ciągu będziemy aktywnie wspierać proces restrukturyzacji Ruchu" - dodał.



Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony z PKN Orlen, przy czym do przejęcia dojdzie po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych Ruchu.



Zakup akcji przez PKN Orlen ma nastąpić po spełnieniu się warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.: prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK.



W trakcie wtorkowej konferencji prezes Alior Bank przekazał, że możliwa jest w dalszej części roku rewizja w górę prognozy marży odsetkowej netto i po wynikach za drugi kwartał może podwyższyć prognozę na 2019 rok, która wynosi obecnie 4,6 proc.



Dodał, że z jednej strony marża nowych kredytów banku lekko rośnie wobec historycznych poziomów, a z drugiej strony spada koszt finansowania.



W pierwszym kwartale marża odsetkowa netto Alior Banku wzrosła do 4,68 proc. z 4,60 proc. kwartał wcześniej. Zarząd spółki poinformował, że na wzrost marży wpłynęły dwa zdarzenia jednorazowe – po wyłączeniu ich wpływu marża wyniosła 4,64 proc.



Alior Bank poinformował we wtorek, że w I kwartale bieżącego roku bank odnotował przychody na poziomie 1 026 mln zł, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań rynku i wielkości osiąganych w porównywalnych okresach lat ubiegłych: 965 mln zł w I kwartale 2018 r. oraz 1 011 mln zł w IV kwartale 2018 r. Zysk netto za pierwsze trzy miesiące 2019 r. wyniósł 103 mln zł, co jest zgodne z prognozami analityków.



"Na wynik istotny wpływ miała wysokość składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po wyłączeniu składek na BFG zysk netto wyniósł 225 mln zł, co dało wzrost o 6 proc. względem I kwartału 2018 r." - przekazał bank.



Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe. 31,91 proc. akcji należy do PZU SA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum.