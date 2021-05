Prezes BGK: po pandemii region Trójmorza może być atrakcyjny dla inwestorów

W dobie przenoszenia produkcji, po pandemii region Trójmorza może być bardzo atrakcyjnym miejscem dla inwestorów - mówiła w środę podczas Impact '21 prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Dodała, że trwają rozmowy z inwestorami z Japonii, Korei Południowej i Australii.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego podkreśliła, że potencjał regionu Trójmorza jest ogromy i do tej pory niedoceniany przez inwestorów. Zaznaczyła jednak, że to się zmienia, ponieważ w dobie przebudowywania modeli biznesowych i przenoszenia części produkcji przez firmy, ta część Europy może być bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji.