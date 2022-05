Prezes Goldman Sachs: jest ryzyko recesji w USA

- Jest ryzyko recesji – powiedział Solomon w rozmowie z Bloombergiem zaznaczając, że nie ma w związku z tym dużych obaw.

Wskazał, że ekonomiści Goldman Sachs szacują je na 30 proc. w okresie następnych 12-24 miesięcy.

David Solomon, fot. Bloomberg

- Musimy pozbyć się inflacji. Ona jest skrajnie dotkliwa, szczególnie dla tych, którzy żyją z tygodnia na tydzień, od czeku do czeku. To wielki podatek nałożony na tą część społeczeństwa. Myślę, że jest bardzo ważne, aby inflacja znalazła się pod kontrolą – powiedział Solomon.

Szef Goldman Sachs ujawnił, że klienci banku liczą się z zacieśnieniem polityki monetarnej, które w jego ocenie wciąż odbywa się w sposób planowany. Solomon zauważył, że choć spadek cen akcji jest łatwy do przewidzenia, to jeśli zawirowania przeniosą się na rynek długu i spowodują wzrostów spreadów kredytu będzie to niepokojące.

- Widzimy zacieśnianie warunków monetarnych – powiedział prezes Goldman Sachs. – To co dzieje się z cenami aktywów kiedy wchodzimy w środowisko ze znacznie bardziej restrykcyjną polityka monetarną nie jest zaskoczeniem – dodał.