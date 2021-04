Prezes JP Morgan Chase oczekuje boomu gospodarczego w USA

Jamie Dimon uważa, że dzięki działaniom stymulacyjnym rządu USA największą gospodarkę świata czeka okres co najmniej kilku lat mocnego wzrostu.

- Nie mam wątpliwości, że dzięki wysokim oszczędnościom, nowej stymulacji, dużym wydatkom finansowanym deficytem, większemu QE, potencjalnej nowej ustawie o inwestycjach w infrastrukturę, skutecznym szczepionkom i euforii dotyczącej końca pandemii gospodarka USA doświadczy boomu – napisał Dimon w dorocznym liście do akcjonariuszy największego amerykańskiego banku.

Prezes JP Morgan Chase podkreślił, że skala wydatków państwa podczas pandemii znacząco przekracza działania podejmowane w poprzednim kryzysie.

Odnosząc się do sytuacji na rynku akcji, Dimon przyznał, że wyceny są „dość wysokie”. Zaznaczył jednak, że spodziewany wieloletni boom może uzasadniać obecny poziom rynku, bo inwestorzy uwzględniają w cenach przyszły wzrost gospodarczy. Zauważył jednocześnie, że w niektórych miejscach rynku akcji widać „niewielkie bańki i spekulację”, nie wskazując jednak dokładnie w których.

Jamie Dimon, fot. Bloomberg

- W scenariuszu boomu trudno natomiast uzasadnić cenę długu USA (większość ludzi uważa obligacje 10-letnie za kluczowy punkt odniesienia dla długu USA). Wpływają na to dwa czynniki: pierwszy, to duża podaż długu, która musi być zaabsorbowana, a drugi, to możliwość wzrostu inflacji, który może nie okazać się tylko tymczasowy – napisał prezes JP Morgan Chase.