Prezes JP Morgan radzi nie stawiać na długotrwały boom w USA

Jamie Dimon uważa, że choć gospodarka USA radzi sobie obecnie dobrze, to byłoby „dużym błędem” wierzyć, że będzie tak przez lata, informuje CNBC.

Szef największego amerykańskiego banku wskazał, że to dobra sytuacja finansowa konsumentów i wzrost wynagrodzeń utrzymują obecnie gospodarkę USA we względnie dobrej kondycji. Dimon ostrzegł jednak o zbliżających się zagrożeniach. Wśród największych z nich wymienił „zacieśnianie ilościowe” przez banki centralne, wojnę w Ukrainie oraz to, że rządy na świecie „wydają pieniądze jak pijany marynarz”.

- Twierdzenie, że silni dzisiaj konsumenci oznaczają boom przez lata, to duża pomyłka – powiedział prezes JP Morgan.

Dimon zauważył również, że biznes jest optymistyczny, bo patrzy na obecne wyniki.

- Ale to się zmieni i nie wiemy, jaki będzie pełny efekt tego wszystkiego za 12 lub 18 miesięcy – stwierdził.

Prezes JP Morgan powiedział, że kiedy nadejdzie recesja, a jego zdaniem jest to nieuniknione, powróci normalny cykl kredytowy.

- W normalnym cyklu kredytowym coś zawsze dzieje gorzej niż oczekiwano – zauważył.