Zagraniczny rynek zarówno wschodni, jak i zachodni jest perspektywiczny dla rozwoju sprzedaży maszyn górniczych - ocenił prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński pytany o sprzedaż maszyn górniczych przez firmę ZANAM, spółkę należącą do miedziowego giganta.

Prezes Chludziński podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu został zapytany przez PAP o rozwój sprzedaży maszyn górniczych produkowanych przez spółkę należącą do KGHM.

„Firma ZANAM sprzedaje z sukcesami maszyny górnicze nie tylko w Polsce, ale również na inne rynki. Sprzedajemy maszyny właściwie co roku do projektów niemieckich, sprzedajemy również na rynek rosyjski, nawet istnieje tam nasze przedstawicielstwo. Więc można sprzedawać nie tylko miedź, ale również maszyny górnicze z powodzeniem i również poza granicami kraju” - mówił Chludziński.

Dodał, że zarówno zagraniczny rynek zachodni, jak wschodni to są rynki bardzo perspektywiczne, dające potencjalne perspektywy rozwoju. Jak ocenił, można zwiększyć potencjał sprzedaży na tych rynkach, a szczególnie na rynku wschodnim.

Rok 2020 był historyczny dla spółki KGHM ZANAM, która zwiększyła sprzedaż i zanotował rekordowy zysk netto, wynoszący ponad 20,5 mln zł - podano w komunikacie w maju br. Jak wskazano, zysk firmy w ujęciu rok do roku wzrósł o ponad 100 proc. „Zysk został więc podwojony przy procentowo nieznacznym wzroście przychodów. Świadczy to o podniesieniu wydajności produkcji oraz o znacznej poprawie efektywności wszystkich procesów realizowanych w firmie. Okazuje się jednak, że pomimo pandemii COVID-19, która znacznie zredukowała mobilność biznesową, KGHM ZANAM niemal podwoił przychody ze sprzedaży eksportowej. Wzrosły one z 11,4 mln zł w 2019 r. do 20,7 mln zł w roku ubiegłym” - podano w przesłanym PAP komunikacie.