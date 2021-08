Prezes KGHM: pracujemy nad aktualizacją strategii

Pracujemy nad aktualizacją strategii; myślę, że we wrześniu będziemy w stanie podzielić się naszymi pracami - zapowiedział w środę prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

"Pracujemy nad aktualizacją strategii. Myślę, że we wrześniu będziemy w stanie wyjść do państwa i się podzielić naszymi pracami, analizami. Jeśli się nic fundamentalnego w świecie nie stanie, to zakładamy, że następne lata, to będą lata miedzi i srebra"- powiedział Chludziński podczas konferencji wynikowej Grupy KGHM Polska Miedź za I półrocze 2021 r.

"Spółka się musi transformować zarówno w kontekście coraz bardziej restrykcyjnych regulacji związanych z energią, ze względów kosztowych, ale też i środowiskowych. Jak i też w kontekście procesów i optymalizacji procesów pod względem kosztowym, jeśli chodzi o używanie nowych technologii, technologii związanych z automatyzacją i również w kontekście zabezpieczenia nowych złóż dla dalszego m.in. funkcjonowania biznesu" - powiedział Chludziński. Jak mówił, to, na co patrzy w tej chwili spółka i analizuje z dużą nadzieją, to kwestie związane z zieloną energią, ale także z nowymi źródłami energii, tzn. z małymi reaktorami jądrowymi, jako źródłem energii, czy z wodorem. "Patrzymy i analizujemy tematy offshorowe"- dodał. Szef KGHM przyznał, że "fundamentalnie nie zmieniamy założeń". "Rok 2018, grudzień, to był moment, kiedy powstała nasza pierwotna strategia z mottem, które się potem niestety sprawdziło, czyli, że tylko niepewność jest pewna. Trzeba być gotowym na wszystkie warianty, ale jednocześnie firma musi się transformować w kontekście szans, które przed nią stoją. I tego ta aktualizacja dotyczy i z tym będziemy do państwa wracać w szczegółach w i konkretach we wrześniu" - powiedział prezes. Od 2019 roku KGHM Polska Miedź realizuje założenia przyjęte w Strategii na lata 2019-2023. KGHM Polska Miedź jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących miedź. Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi, posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji spółki.

