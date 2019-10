Prezes KGHM: pracujemy nad odzyskiwaniem metali ziem rzadkich z produkcji hutniczej

KGHM pracuje nad odzyskiwaniem metali ziem rzadkich z produkcji hutniczej - powiedział PAP prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Dodał, że spółka odzyskuje metale ziem rzadkich przy pomocy nowych technologii.



Prezes Chludziński powiedział, że obecnie KGHM odzyskuje kilkanaście ton metali ziem rzadkich rocznie. "To nie są potężne wolumeny" - zaznaczył. "Pracujemy nad technologicznymi i opłacalnymi możliwościami ich odzysku z produkcji hutniczej" - dodał.



Poinformował, że KGHM prowadzi prace badawczo-rozwojowe w celu lepszego odzyskiwania metali ziem rzadkich. "Szukamy współpracy technologicznej z tymi, którzy mogą nam dostarczyć coś nowego, co pozwoli, pozyskać np. kilka ton któregoś pierwiastka rocznie" - powiedział.



Zaznaczył, że głównym produktem firmy są miedź i srebro.



Przypomniał, że KGHM oprócz miedzi, gdzie w zależności od roku koncern zajmuje 7. lub na 8. pozycję w świecie, jest globalnej czołówce producentów srebra. "W niektórych latach jesteśmy na 1. miejscu, w niektórych na 2. - w tamtym roku byliśmy na drugim" - powiedział.



KGHM uzyskuje srebro po ponownym przetworzeniu koncentratu miedzi. "Mamy dobrą sytuację, bo ceny srebra w ostatnim czasie rosną, to nam też sprzyja, ale także poprzez zwiększoną produkcję górniczą i hutniczą mamy większą produkcję srebra niż w tamtym roku" - zaznaczył Marcin Chludziński.



Przypomniał, że KGHM produkuje też rocznie ok. 4 ton złota.



Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków, m.in. ren, molibden, kobalt czy wolfram wykorzystywanych do produkcji wielu urządzeń - od smartfonów i komputerów po lasery, silniki elektryczne i uzbrojenie.



W KGHM ren jest produktem ubocznym przy produkcji miedzi. To strategiczny metal dla zastosowań wymagających odporności na ekstremalnie wysokie temperatury. Wykorzystywany m.in. do produkcji części turbin silników odrzutowych, turbin gazowych oraz osłon pojazdów kosmicznych. Stosowany jest również w przemyśle petrochemicznym jako katalizator w produkcji wysokooktanowych benzyn oraz m.in. lamp próżniowych i rentgenowskich czy żarówek błyskowych.



Innym pierwiastkiem ziem rzadkich pozyskiwanym przez polski koncern jest molibden. To metal z jedną z najwyższych temperatur topnienia wykorzystywany m.in. w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym, naftowym, nuklearnym i elektronicznym. W 2014 r. KGHM rozpoczął jego wydobycie w kopalni odkrywkowej Sierra Gorda w Chile w partnerstwie z firmą Sumitomo, która już teraz zaspokaja 13 proc. światowego zapotrzebowania na ten cenny metal.